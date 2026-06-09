Melissa Piedrahita anuncia su segundo embarazo

Melissa Piedrahita y su esposo Juan Carlos Ventre están esperando su segundo hijo.

La exreina de belleza confirmó la noticia de su embarazo en Instagram, plataforma en la que ha estado ausente y ahora ya saben la razón.

"El motivo por el que me estaban viendo muy poco en las redes, ya no puede ser un secreto porque ya empezamos a crecer y se nota", escribió Piedrahita en un videoclip que publicó.

En las imágenes se puede ver el ultrasonido de nuevo miembro de la familia.

Piedrahita, de 44 años, adelantó que no quiere que nadie le venga a decir que no puede hacer nada porque solo seguirá los consejos de su obstetra, de la misma forma que lo hizo con su primer embarazo.

Vittoria Eleonor, que nació en 2023, próximamente se convertirá en hermana mayor.