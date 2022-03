'Mía, Suya, Tuya', el libro de Anamari Eskildsen que habla sobre la vida

Pese a que "Mía, Suya, Tuya" habla sobre la muerte de una madre a manos de un violador en serie, la historia es de vida y no de muerte, es sobre una maravillosa mujer y no la forma en cómo murió.

La historia de "Mía, Suya, Tuya", presentado virtualmente por Anamari Eskildsen, le tocó la puerta una vez a la autora, sin embargo, por miedo lo pospuso y en la pandemia se conectó con sus emociones, se abrió un poco a la posibilidad y así nació el libro.

Eskildsen subraya que no estableció el momento para escribir su historia simplemente se dio sin pedir permiso, no obstante, está feliz porque le dedicó tiempo, disciplina y entrega.

"Siempre he sido una lectora voraz, me trago libros y me romantizaba la idea de escribir, porque siempre era 'aquellos que escriben' o 'esa vida que no merezco', y me di cuenta de que era simplemente sentarse a escribir, en un journal, un dibujo, un post. Fue entonces que se me desbordó y se convirtió en algo que no pude contener. Ya el libro había tocado mi puerta una vez y se la cerré por miedo. Y llegó un momento que le prometí 'libro si vuelves otra vez, sea como sea, te voy a escribir', y así fue", explicó Eskildsen.

La autora bautizó el libro como "Mía, Suya, Tuya" porque la primera palabra, "mía", la representa, es la niña que narra su historia en la primera parte, "suya" fue el camino que recorrió para investigar lo que vivió su madre y "tuya" es cuando Eskildsen se da cuenta que hay universalidad en el sentir.

La obra habla sobre lo vivido, pero principalmente sobre la sanación, lo cual no solo se aplica a situaciones similares, sino hasta en las mínimas.

"El solo hecho de reflejarte en un personaje real o ficticio te ayuda a superar un momento difícil", afirma la escritora.

Sobre el libro

"Mía, Suya, Tuya" es el resultado numerosas entrevistas para conocer datos, atar cabos y finalmente, tratar de entender qué pasó y, sobre todo, esbozar en su mente, si es posible, lo que transcurrió en la de su madre durante esos últimos momentos.

El libro fue editado por Julieta Ledezma e ilustrado por Mariana Nuñez-Haugland, quien describe la obra como una desnudez íntima con la que Eskildsen ha permitido a los lectores hacer suya su historia.

"Relata de una manera completamente no cronológica, mezclando relatos anecdóticos, biográficos, pero al mismo tiempo poniéndonos en contexto de una tragedia vivida en Panamá en los años 90… y como esa vivencia de la familia vista a través de los ojos de Anamari nos lleva no solo a relacionarnos con nuestras propias dificultades, tragedias y momentos duros, sino que nos lleva por un camino de sanación", comentó Nuñez-Haugland.

Presentación

El libro fue presentado el 18 de marzo, virtualmente, en un conversatorio íntimo entre amigas liderado por Carolina Muñoz, amiga de la autora y quien la acompañó junto a su familia en muchos de los momentos narrados en el libro.

Punto de ventas

El libro está a la venta en Amazon, El Hombre de la Mancha, Riba Smith y a través del sitio web www.anieskildsen.com

