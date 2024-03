Miah Catalina es criticada por subir de peso

¡Ay padre! Miah Catalina, creadora de contenido para OnlyFans, aseguró que ahora que está más “gorda” las críticas han aumentado, pero ella les ha restado importancia a los comentarios negativos, así lo manifestó en sus recientes publicaciones.

“Ahora que estoy más gorda me tiran piedras… pues me seguirá creciendo (emoticón de durazno)”, escribió en una publicación en Instagram, donde cuenta con más de 245 mil seguidores.

La creadora de contenido para adultos contó que aumentó más de 132 libras y por ello, le llueven las críticas.

“(…) tu cuerpo es tuyo y tienes que amarlo. Todes tenemos inseguridades y es totalmente normal, pero tenemos que aprender a vivir con ellas y respetarlas”, aseguró Miah Catalina.

En estas dos publicaciones, la creadora de contenido ha tenido el apoyo de sus seguidores, sin embargo, también ha sido motivo de bromas y de comentarios malintencionados.

“Siempre van a criticar, estás rica así”, “Eres muy hermosa, muy atractiva y tienes un cuerpo muy sexy”, “Hermosa bichota”, “Yo te tiro besos hermosura”, “Mejor que nunca” y “Hermosa”, son algunos de los halagos que recibió la creadora de contenido.

Respecto a las críticas y bromas, algunas hacen alusión a que Miah Catalina subió de peso debido al parto de su hijo o que supuestamente le está haciendo la competencia a la creadora de contenido Gracie Bon.

“Quiere hacerle competencia a la Gracie. No finjas”, “Es que no es lo mismo después que uno da a luz”, “Lo de ella es genética, su mamá y su hermano son agarraditos”, “Quién la tendrá engañada de que se bien”, “Ya estás muy gordo” y “Aceite en pavito me dijiste”, son algunos de los comentarios.

Esta no es la primera vez que la creadora de contenido es objeto de críticas, el año pasado con motivo al Día de la Madre hizo una publicación donde comentó que celebraba la fecha por primera vez y en los comentarios le recordaron que no es una mujer biológica.

Además, también ha sido criticada por su forma de vestir y el contenido que suele hacer para redes sociales y la plataforma OnlyFans.

