Miah Catalina: ¿Una persona perdió su trabajo por su culpa?

La creadora de contenido para adultos, Miah Catalina, ha sido criticada por ser una “mala amiga”, ya que una persona que se desempeñaba como empacador en un supermercado de la localidad supuestamente perdió su trabajo por culpa de ella.

El afectado explicó que empezó a circular material triple “X” de la creadora de contenido con un individuo y que a él lo vincularon con el video, asegurando que era él el de las imágenes.

Debido a esto, presuntamente su empleador lo despidió, además, aseguró que lo han relacionado con el contenido porque conoce a Miah Catalina y en algún momento hasta se quedó en su casa.

Con este empleo, el afectado paga la universidad, los gastos de su casa y ayuda a su bisabuela, por lo que recurrió a Miah Catalina para que aclarara la situación, sin embargo, ella se negó.

Mientras el chico exponía su caso en TikTok mostró evidencias de que él no es el del video y capturas de los mensajes que le envió a la creadora de contenido.

“¿Qué puedo hacer yo?”, escribió la creadora de contenido. “Salir a desmentir eso”, respondió el afectado. En este sentido, Miah Catalina le aconsejó ignorar lo que estaba sucediendo que ella iba a hacer lo mismo.

“No puedo hacer eso Miah, si yo soy el más afectado”, aseguró el chico. “Entonces sal tú y hazlo. Yo no me pondré a explicar nada”, finalizó la creadora de contenido.

En redes sociales varios usuarios han empatizado con el afectado y han tildado a Miah Catalina de “mala amiga”, ya que asumen que no le costaba ayudar para que el joven no perdiera su trabajo.

“Ese no es tú amiga. Porque ella te hubiera ayudado”, “Mala esa Miah Catalina, dizque ‘entonces sal tú y hazlo. Yo no me voy a poner a explicar nada’, ratona”, “Miah Catalina es una mierda de persona. Oh qué ‘sorpresa’”, “Que asco de persona” y “Eres una puerca”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en X.

La empresa, por su parte, tampoco salió bien librado, está recibiendo fuertes críticas, incluso de sus clientes.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Mala esa Míah catalina, disq “entonces sal tu y hazlo. Yo no me voy a poner a explicar nada” RATONAAAA— (@noelia1771) July 19, 2024

También subió unas capturas en donde muestra la respuesta de Miah ante toda la situación y que por su nulo apoyo fue que decidió realizar los tiktoks para defender su imagen pic.twitter.com/ThiAKkjc9z— Dan (@Viv21012817) July 18, 2024

La gente dándose cuenta que Miah Catalina es una mierda de persona siempre lo ha sido, desde antes de estar en OF. https://t.co/ENVQFAHJZI— Tovarisch Raskólnikov (@Tovarisch_Rasko) July 19, 2024

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!