Miguel Bosé y Nacho Palau se enfrentan en el juzgado por la custodia de sus cuatro hijos

Miguel Bosé y su expareja, el escultor Nacho Palau, se reencontraron en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, para el inicio del juicio por la filiación de los cuatro hijos que tuvieron durante su relación de más de dos décadas.

El cantante evitó a los medios de comunicación e ingresó por el garaje del juzgado, privilegio con el que no contó Palau, quien alrededor de las 9:00 a.m. llegó a su cita.

Ambos permanecieron en el lugar unas cuatro horas y a su salida, el escultor ofreció algunas declaraciones a la prensa.

Palau insistió en que su único propósito con el juicio es que sus hijos “estén juntos y crezcan como hermanos” y que “confía en que se haga justicia” ante este caso que podría sentar jurisprudencia. El objetivo es que a los cuatro niños se les declare hermanos con los mismos derechos e hijos iguales del cantante y el escultor.

“Yo estoy ahora mejor, más tranquilo”, añadió Palau ante la prensa. “Ya ha pasado todo”, se lee en Infobae.

De manera irónica, el escultor comentó que “también hubiera querido hacerlo así”, acerca de la forma en que Bosé logró evitar a los medios.

Horas antes del inicio del juicio, Palau publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de sus cuatro hijos de espaldas y escribió “Hermanos para siempre”, confirmando así la postura que lo llevó a interponer el juicio contra Bosé.

En sus 26 años de romance, la pareja se convirtió en padres de cuatro hijos vía subrogación.

De estos, dos son mellizos y fueron concebidos con el esperma de Bosé y tienen sus apellidos, mientras que los otros tienen los genes y apellidos de Palau.

En 2012 Bosé anunció que se había convertido en padre de dos niños y en 2014 confesó que en realidad tenía cuatro hijos.

Según la agencia EFE, cuando se le preguntó por qué había esperado hasta la madurez para estrenarse como padre, Bosé declaró: “Primero, porque una carrera como la mía me exigía entregarme durante un periodo a full time. Segundo, porque no quería hacerlo con una pareja. Así tengo a dos hijos maravillosos que llevan mis apellidos y que nadie me puede quitar. Estoy harto de ver cómo se utiliza a los niños en las separaciones, cómo pagan los platos rotos y sufren las consecuencias de una relación que se rompe”.