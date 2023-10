Miguel Bosé trabaja en un musical, un disco y una gira

Miguel Bosé ha anunciado este viernes que trabaja en un musical teatral, una noticia que ha adelantado durante la presentación de su serie “Bosé” que, tras emitirse en una plataforma, Telecinco la programa en noviembre en un formato de cuatro capítulos.

Un documental, una serie y ahora un musical, disco y próxima gira en 2024. Proyectos que ha ido encadenando después de “muchos años en los que no se sabía de mÍ y que se sumaron a estos parones terribles en todas las profesiones”, dice Miguel Bosé refiriéndose a la pandemia.

Sin querer dar más detalles, el cantante ha desvelado que además del musical tiene otro proyecto en ciernes -que no ha mencionado- y que trabaja duro para recuperar su voz, “con un foniatra, clases de canto y fisioterapia para la espalda”, para grabar un disco en 2024 y comenzar una gira.

Nacho Faerna, coordinador de guión de la serie, ha sido el encargado de condensar la original de seis capítulos en cuatro, en lo que la cadena ha llamado “La noche de Miguel Bosé”, sin que “haya perdido continuidad”, 70 minutos en los que sigue habiendo momentos reveladores sobre la vida de Miguel Bosé.

La serie que nace del libro biográfico

Una serie que surge a partir del libro biográfico del artista, quien asegura que de no haber estado en la producción Macarena Rey (Shine Iberia) y de haber contado con guionistas como Boris Izaguirre, Ángeles González Sinde e Isabel Vázquez no hubiera salido adelante.

“No la hubiera hecho con otra persona que no fuera Macarena; más allá de la amistad, tenemos mucha complicidad; hemos pasado cosas muy bellas y muy feas juntos”. Para Bosé, ella y su equipo eran garantía de seriedad y compromiso y “eso te blinda porque es muy difícil caer en el esperpento y el amarillismo cuando la fuerza de las cosas se cuenta de forma natural, que no hiere, no miente”.

Pasajes de su vida que ni sus amigos ni su familia le han cuestionado que contara, “eso en mi familia no pasa y con mis amigos tampoco. Me dicen si les ha gustado o no, y ya”.

“Todo lo que está es cierto”, incide, la historia, los personajes, pero recuerda que se trata de una ficción, “en la que se trata de embellecer más lo bonito y donde las cosas más duras son más intensas”; para acto seguido subrayar que con el paso del tiempo “te das cuenta de que las cosas que parecían incontables o sagradas se pueden contar” y han supuesto para él una liberación.

La historia comienza con la muerte de Luis Miguel Dominguín, momento en el que su hijo está trabajando fuera de España y el regreso para despedirse de su padre supone un viaje a los recuerdos de su vida.

Los actores que dan vida a Miguel Bosé

El actor José Pastor da vida a un joven Miguel Bosé, e Iván Sánchez al hombre maduro, para lo que el cantante solo tiene palabras de alabanza.

“Me enviaron una grabación de José cantando y no me di cuenta de que no era yo. Lo ha bordado. Ha hecho una trabajo actoral y como cantante brutal”.

Y cuenta divertido que cuando supo que Iván Sánchez “iba a ser mi otro yo, dije estoy jodido; es mucho más atractivo -bromea-. Es un gran actor, nos conocemos y me tiene calado, ha resuelto muy bien su parte: un Bosé más oscuro, más endurecido”.

Sánchez reconoce que tras la serie ha cambiado su percepción sobre Miguel Bosé. “Es inabarcable tiene muchas capas y una experiencia de vida bestial. Ha sido fascinante”.

Pastor, por su parte, ha reconocido que no conocía toda la carrera del cantante y “ha sido un descubrimiento muy emocionante”.

Una historia sobre sus orígenes, la complicada relación con sus padres, su vida sentimental, sus momento más brillantes, pero también los más oscuros.

