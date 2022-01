Miguel Melfi anuncia que terminó su relación con Andreina

Miguel Melfi ha generado comentarios tras conocerse que su relación con Andreina llegó a su final. ¡Qué rápido!

El panameño fue quien anunció que terminó su relación con Andreina, a quien conoció en el reality turco, El Poder del Amor.

La pareja vivió su relación al máximo, es más, hasta vinieron a Panamá y cantaron juntos su sencillo en la Teletón 20-30.

Fue en un programa de Ecuador en donde Melfi dio la primicia y destacó que le desea lo mejor.

Recuerden que el panameño se alejó de las redes sociales, porque hay mucha toxicidad tras su reunión con una chica y unos supuestos "enemigos de Andreina", lo que desató la furia de los seguidores de la pareja, pero aún más de los de Melfi.

Miguel Melfi sigue trabajando en Ecuador como presentador de un programa. Esto será por un mes, y estará alejado por un tiempo de las redes sociales, así lo confirmó a través de Twitter.

La pareja fue quien ganó el reality turco por la mayoría de votos, y hasta tienen un nutrido fanes club.

En las redes sociales se leen todo tipo de comentarios tras lo ocurrido con esta pareja.

Celebraron su primer mes

A principios de este mes la pareja celebraba su primer mes de relación.

"Feliz primer mes 02.01.22... Miguel Melfi, se me hizo un poquito tarde, solo puedo decir que este 2021 me trajo un amor tan bonito no es perfecto pero si es sincero, tierno y muy intenso, como quisiera tenerte aquí para molestarte un ratito y después arreglarlo con besitos y abrazos ", dijo ella en ese entonces.

