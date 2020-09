La polémica cantante, Miley Cyrus dijo que su divorcio "fue un asco" por el manejo mediático que se le dio y añadió que se revelaban asuntos "viejos" que ni siquiera iban al ritmo de las cosas, reportó La Botana.

"Pasé por un divorcio muy público que apestó, fue un asco... Lo que realmente apestaba no era el hecho de que alguien a quien amaba y yo nos diéramos cuenta de que ya no nos amábamos como solíamos hacerlo; eso puedo aceptarlo, pero lo que no puedo aceptar es 'ser la villana' y todas esas historias sobre nuestra relación" dijo en el podcast The Joe Rogan Experience.

Miley asegura que en realidad la gente no se enteró de la verdad ni al tiempo en que sucedieron los acontecimientos: “La verdad es que hubo un tiempo entre esos hechos que nadie vio, hubo partes importantes que todos se perdieron”.

Cyrus también habló de sus experiencias sentimentales con mujeres, lo que la hizo declararse como ‘pansexual’ hace unos años.

La cantante está por cumplir 28 años y no tuvo problema en hablar sobre su adicción con las drogas y el alcohol.

“Yo llevo mi propio ritmo de vida, el alcohol no siempre fue un problema para mí, yo estaba metida en otras cosas. Ahora nada, y no tengo interés en beber ni en fumar”, manifestó.

La cantante padeció una amigdalitis muy severa y fue la causa de que se tuviera que someter a una cirugía que la dejó sin voz temporalmente. Sin embargo, Cyrus dijo que después del procedimiento, ya no sintió la necesidad de beber ni de drogarse.



Miley Cyrus y Liam Hemsworth mantuvieron una relación que perduró por más de una década y solo duraron un año casados. El divorcio estuvo envuelto en polémica.

Según Cyrus ha estado “limpia” por más de 10 meses.

“Yo puedo sentir la necesidad y puedo festejar con alguna bebida o algo por el estilo, pero no lo hago. Prefiero seguir limpia porque es un propósito que me puse”, explicó.

La cantante también aceptó que tiene una tendencia a no ver lo positivo de lo relacionado con ella, sino que se enfoca meramente en lo negativo