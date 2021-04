Mirta Rodríguez es víctima de los ladrones

La expresentadora de televisión y locutora Mirta Rodríguez fue víctima de los amigos de lo ajeno.

Versión impresa

Mirta Rodríguez contó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que le robaron en los estacionamientos de Dorado Mall.

De acuerdo a Rodríguez le robaron la computadora de su trabajo y otras pertenencias que tenía en su auto.

Entre lágrimas contó: "Estoy en el Centro Comercial el Dorado, como les había comentado venía para acá a buscar los premios de mañana de El Julepe y miren lo que me ha pasado, me han robado...".

"Me robaron la computadora del trabajo, me robaron las cosas del carro, tengo horas esperando a la policía y no llega", compartió.

Continuó: "El Centro Comercial tenía un seguridad aquí y me quedé sola, o sea, qué clase de apoyo y qué clase de seguridad hay aquí y cómo es posible".

"No ha venido nadie del Centro Comercial, te puede pasar lo que sea y nadie contigo y nadie nada, que poca seguridad, no puedo creer esto", subrayó.

Pasadas unas horas, Mirta Rodríguez publicó otro video en el que agradeció a todos las muestras de apoyo.

Latin American Music Awards 2021: Lista de ganadores

Además, contó que ya estaba en casa un poco más tranquila y que estuvo en la Fiscalía, donde la trataron muy bien.

"Luego les cuento cómo terminó todo,tengo un dolor de cabeza horrible", dijo.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!