Música para proteger bosque de Costa Rica

"El último aullido" es una canción a favor de la protección de los bosques en Costa Rica, especialmente en Guanacaste, una provincia donde habita el mono congo o mono aullador.

El esfuerzo ambiental es producto de la alianza entre la Fundación Savage Lands y la productora de música, Season of Mist, junto con músicos de las míticas bandas de Metal: Megadeth, Sepultura y Obituary.

Sylvain Demercastel, CoFundador de Savage Lands y quien reside en Playa Negra de Santa Cruz, Guanacaste, indicó que "El último aullido", –con una duración de 5 minutos y 48 segundos- "es un tributo al mono aullador, una especie en peligro de extinción en Costa Rica".

"En la canción Dirk Verbeuren, baterista de Megadeth, lanza atronadores rellenos y platillos tintineantes, mientras yo hago llover fuertes punzadas de distorsión", informaron en nota de prensa.

Añadieron: "Los packs de 'El último aullido' suman furor gracias a algunos invitados especiales".

El guitarrista de Sepultura, Andreas Kisser, arranca con dos solos acrobáticos y el rey del pantano John Tardy (Obituary) desata el primate que lleva dentro con unos gruñidos feroces. Cuando Dirk recibió por primera vez la demostración instrumental, tuvo en mente a John Tardy para algunas voces".

Apoyo

Esta iniciativa histórica tiene el apoyo de la comunidad metalera de bandas como: Gojira, Heilung, Lamb of God, LoudBlast, Lord of the Lost, Testament y otros grupos nacionales.'



Los principales depredadores son algunos felinos y el hombre que en algunas zonas del país han invado sus áreas.

El representante de Savage Lands, que trabaja junto con las Fundaciones The Clean Wave y Costas Verdes, añadió que este proyecto pretende recolectar fondos para la protección de bosques naturales donde vive el mono congo para propiciar la "reforestación y la creación de santuarios libres de destrucción humana.

Utilizando sus propias regalías, donaciones y otros esfuerzos.

"La organización construye santuarios naturales, establece zonas verdes y otros proyectos de preservación de la tierra. Nos asociamos con otras agrupaciones sin fines de lucro, científicos e ingenieros forestales, así como con Decibel Magazine y Season of Mist", añadió Demercastel.

"Al escuchar la motosierra a diario, debido a la reciente fiebre inmobiliaria que está destruyendo el ecosistema de Costa Rica, pensamos que era hora de iniciar un nuevo tipo de acción", también indicó.

"Estamos llegando a esta gran comunidad activa de metaleros. El 100% de las regalías de la canción se destinarán a proteger las tierras amenazadas de la deforestación", agregó.

