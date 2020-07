Myriam Hernández realizará gira virtual para apoyar una noble causa

La cantante y compositora chilena Myriam Hernández está preparando su primera gira online.

La cantante de 55 años realizará la puesta en escena de tres prometedores shows por una buena causa, apoyar a los afectados por la pandemia de la COVID-19.

Quienes compren boletos para los conciertos de la artista a través de Tickethoy no solo podrán disfrutar de grandes éxitos como la "Herida", "Huele a peligro" o "El hombre que yo amo", sino que también podrán apoyar al staff de la cantante, quienes tienen más de cinco meses sin poder trabajar.

Adicional una parte de la venta de las entradas será donada a la Red de Alimentos de Chile, fundación que tiene más de 10 años apoyando a quienes más lo necesitan y con quienes la cantante ha estado trabajando de cerca durante la pandemia, dijo Myriam Hernández a este medio.

Conciertos

Cada show contará con un tema conceptual e iniciarán a las 8:00 p.m., hora Chile. Pero antes de cada concierto Myriam Hernández tendrá un chat con los asistentes del concierto online, en donde podrán conversar con la artista.

'Myriam: íntima; Encuarentenada'

El primer concierto se llevará a cabo el 23 de agosto con un formato y repertorio especialmente preparado para la ocasión con éxitos propios y algunas versiones.

'Myriam: Lado B''



El segundo espectáculo será el 29 de agosto, en donde la cantante estará revisando algunas de sus canciones favoritas y que son solicitadas por sus seguidores pero que no siempre están en sus giras o que no fueron tan promocionadas. Ahí aparecerán momentos notables de su discografía como "Quiero cantarle al amor" o "No te he robado nada", entre otras.

'Myriam: Todos los Éxitos'

Para cerrar la gira online, el 30 de agosto la cantante presentará un repertorio muy completo de sus éxitos.

El show contará con una selección de temas imprescindibles de su repertorio como "Te pareces tanto a él" y "Peligroso Amor", que han definido la trayectoria de Myriam Hernández en la balada en español y acreditaron a la cantante en el primer lugar del Hot Latin Song del ranking Billboard y a nivel continental.

Medidas de seguridad

Detrás de la gira hay un equipo de producción ultimando todos los detalles para que los conciertos sean un éxito, no obstante Myriam Hernández aseguró que se están tomando todas las medidas de bioseguridad para garantizar el bienestar de todos los miembros del staff.

Primero que nada, la artista aseguro que no se va a revelar el lugar en donde se van a realizar los conciertos y el lugar también será esterilizado previo a cada espectáculo.

Adicional, todos portarán sus mascarillas, a excepción de los que estén cantante durante la transmisión de los conciertos.

