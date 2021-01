Nairobi Dacosta después de la televisión se ha dedicado a su 'boutique' y al 'coaching'

La periodista Nairobi Dacosta Macre se despidió de la televisión hace unos años, sin embargo, ha trabajo en varios proyectos que le han traído mucha satisfacción.

Es preciso recordar que Dacosta Macre se inició en el mundo del periodismo en la radio, luego pasó a Medcom, donde formó parte de Código 4, entre otros. Después trabajó en TVN, para luego emprender en otros negocios. No obstante, también trabajó en el Gobierno.

Comenta que desde antes de salir de la pantalla, ya había iniciado su negocio de la boutique de ropa para mujeres, de tal forma que ha continuado potenciando este emprendimiento. Además, ha incursionado en el mundo del coaching.

La expresentadora del extinto programa "Al Descubierto", conversó con Panamá América, sobre sus emprendimientos después de la televisión y cómo pasa sus días en medio de la pandemia.

¿Cómo han sido estos años fuera de la televisión?

Casi todos los días me escriben para preguntarme si ya no estoy en la televisión. En noviembre de 2018 llegué a un mutuo acuerdo con TVN. ¿Ahora qué hago? Yo tengo seis años con Nairobi Dacosta Boutique, siempre lo tenía como aparte, pero gracias a Dios y a las chicas, porque se vendía sin tener una cuenta de Instagram. Entonces dije, "sabes qué, la voy abrir"… a mí me dan pereza las redes, las mías…

Hace un año me certifiqué con el equipo de John Maxwell, que es un coaching... me certifiqué como entrenadora, como coaching. (Esto) no se sube en la redes porque el coaching en confidencial, si hay que moverlo más en las redes, pero como te dije no soy mucho de redes sociales.

¿Qué ha sido lo más complicado de la 'boutique'?

Que las chicas no pueden venir a medirse nada, yo tengo un showroom dentro de mi casa, con esto de la pandemia no pueden venir y como mi esposo y yo estamos full desde casa no estamos recibiendo a nadie, así que a confiar en que les va a quedar. Gracias a Dios no me han devuelto nada, a todas le queda.

¿Cuál son los retos actuales del periodismo?

Las redes sociales, es uno de los retos más grande del periodismo actual, confieso que a mí me hubiese costado un mundo, pero me hubiese tenido que acoplar, porque te reitero que no soy muy tecnológica, pero al final le toca a uno aprender... A los comunicadores les digo no dejen de aprender la ortografía, no dejen esa pasión por aprender a redactar, a contar una historia, que no tengan miedo a revisar un diccionario...

Además, no se dejen llevar de las redes sociales, el hecho que tú seas de noticia no quiere decir que no puedes tener un Instagram o hacer Tik Tok, pero divide todo, a veces veo colegas en las redacciones haciendo Tik Tok, si es algo noticioso y tu área no es muy seria, chévere, sino no, o, pueda que yo sea de la vieja escuela donde nos tenían marcando el paso...

¿Qué cosas te molestan?

Tres cosas: Primero, que me metas la mano en la comida; dos, que no respetes mi sueño; y tres, que se metan con mis hijos. Te puedo decir un cuarto, las personas hipócritas, yo no tolero eso, no puedo, te puedo hablar y desaparezco, pero cuando ya quieren entablar conversación y ser el chévere y yo sé que estás hablando mal de mí, ya como que no.

¿Regresarías a la TV?

La verdad no digo que nunca lo haría, ahorita mismo no me mata, creo que como comencé muy temprano en la TV, estuve la mayor parte de mi carrera en la televisión, hice todos los puestos tanto en Medcom como en TVN. Si me lo ofrecen feliz, regreso, digo me gusta y apasiona.