Natalia González dio positivo a la covid-19: 'No es un simple resfriado'

La presentadora de televisión Natalia González, se suma a la cifra de personas con la covid-19 en Panamá.

Natalia González dio la noticia en una videollamada en el programa matutino.

Contó: “Lastimosamente salí positivo, cuando vi ese examen se me vino el mundo encima, claro que nadie quiere que le dé covid, es una palabra que nadie quiere leer en su examen, pero Panamá y el mundo están nuevamente viviendo esa ola”.

Natalia González hizo énfasis en que la covid-19 no se trata de un simple resfriado.

“Si me gustaría decir... tenemos que respetar, no podemos decir que la covid es un simple resfriado, no es cierto…”, resaltó durante la conversación con sus compañeros.

Reiteró: “No es un simple resfriado, por eso me solidarizo con todas las personas que lo están viviendo”.

“En mi caso… cada síntoma está potencializado, en vez de 1, 2 y 3, yo lo siento a 12 y 15”, dijo.

La presentadora contó que a ella le empezó con un dolor de cabeza leve y que luego se intensificó.

Natalia González ha estado presentando fiebre, dolor en el cuerpo y de cabeza.

También subrayó que los que viven en casa con ella están negativos, aunque deben hacerse otro examen.

