Natasha Vargas: ¿Coronará a la próxima Miss Universo Panamá?

Actualmente, la Organización Señorita Panamá está en la búsqueda de la próxima representante del país para el Miss Universo, por lo tanto, hay incertidumbre sobre si Natasha Vargas participará en la coronación de la próxima reina de la belleza nacional.

Natasha Vargas porta el título de Miss Universo Panamá 2023, el cual ganó cuando Miss Panamá Inc. tenía la licencia del certamen, por lo que Señorita Panamá se puso en contacto con ella para que pueda culminar con éxito su reinado.

César Anel Rodríguez, director de Señorita Panamá, aclaró que cuando obtuvieron nuevamente la licencia del concurso, en diciembre de 2023, llamó a Vargas y le manifestó su interés por lo anteriormente mencionado y sin ningún compromiso comercial con la organización.

“(…) Ella respondió complacida y a la espera de que las personas con las que aún tiene contrato le respondan positivamente a la iniciativa”, escribió Rodríguez en una publicación en Instagram.

Rodríguez explicó que siguiendo los protocolos se hizo una nota y se le envió a Miss Panamá Inc. con el fin de que se celebrará una reunión, no obstante, a pesar de que se les hizo la invitación en dos ocasiones no han obtenido respuesta.

“Ante esto lo que les comparto y más que nada por publicaciones recientes, es que tenemos la disposición de brindarle un espacio seguro y estelar a la Miss Universo Panamá 2023. Que la puerta está abierta. Si ella tiene la confirmación de sus manejadores tendrá el espacio que se merece”, reiteró el director de Señorita Panamá.

Por otra parte, Rodríguez aseveró que en 2022, cuando Miss Panamá Inc. seleccionó a Solaris Barba para que representara a Panamá en el Miss Universo, su organización nunca recibió invitación para que alguna de sus reinas estuviera en el evento de coronación.

Próximamente, Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, estará de visita en Panamá y de acuerdo a Rodríguez, será un honor recibirla y que con su belleza llene el escenario.

“Pocos son los países que pueden lograr una visita tan célebre en la noche de elección de su nueva reina. Que alegría será hacerla sentir como en su casa”, argumentó

La búsqueda de la embajadora de la belleza nacional y la selección de las candidatas culminará dentro de pocos días.



