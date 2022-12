Navidad: Canciones que son clásicos de fin de año

La Navidad está solo a unas horas y un elemento primordial en esta festividad es la música con la que alegran el encuentro entre familiares y amigos.

Las canciones que más se escuchan para Navidad no son las alusivas a la religión, sino que aquellas que hacen alusión a la festividad.

Desde 2015, los villancicos bajaron su escucha del 18,2 % al 4,4 % y es la música pop de Navidad la que acapara las preferencias, según datos de "Billboard".

Algunos de estos temas se han convertido en clásicos de esta época del año. ¿Cómo cuáles?

- “All I Want For Christmas Is You” – Mariah Carey

Está liderando el ranking de Billboard y está a la cabeza del top de canciones globales de Spotify. Se estrenó en 1994 y desde ese momento se ha convertido en favorita de las favoritas.

- Jingle Bell Rock -Bobby Helms

Una Navidad al ritmo del rock and roll fue lo que consiguió Bobby Helms y, aunque se lanzó dos días antes de la Navidad de 1957, logró llegar al puesto 6 de los rankings.

- Rockin’ Around The Christmas Tree – Brenda Lee

Grabado por Brenda Lee cuando tenía 13 años, este clásico de Navidad habla de una Navidad festiva y, aunque no tuvo mayor repercusión cuando recién salió, sí la agarró a comienzo de los 60.

También están aquellos villancicos tradicionales como: "Campana sobre campana", "Feliz Navidad", "Jingle Bells" y "Mi burrito Sabanero".

