'Navidad en casa': Las incómodas cenas familiares

Para algunos solteros las cenas familiares propias de las festividades de fin de año pueden resultar un tanto incomodas. Preguntas como ¿Por qué no has encontrado pareja? ¿Cuándo tendrás hijos? ¿Qué estás esperando, se te va a ir el tren?, pueden ser molestas porque algunos no saben qué responder.

Esta incómoda situación es la temática de la producción noruega "Navidad en casa" ("Home for Christmas" en inglés), cual estrenó su primera temporada en el 2019, y este 18 de diciembre estrena nuevos episodios en Netflix.

La serie sigue de cerca a una joven orgullosa de su soltería, pero, llega a un punto que decide engañar a su familia debido a que está cansada de que los demás opinen sobre su estado civil, para ello decide presentarles un novio falso.

"Cansada de los constantes comentarios sobre su vida amorosa, Johanne se apresura a encontrar un novio para llevarlo a casa en Navidad", se lee en la página web de la plataforma de streaming.

La comedia romántica dirigida y escrita por Per-Olav Sørensen muestra todos los imprevistos que se le presentan Johanne de un novio falso, solo tiene 24 horas para conseguir un prospecto y llevarlo a la cena de Navidad.

La primera temporada tuvo un final abierto, justo en la cena familiar el timbre suena, ¿Quién es?, se trata de un invitado que nadie esperaba, Johanne abre la puerta y saluda a la persona misteriosa, con los nuevos episodios podrán conocer quién es este personaje.

La serie es protagonizada por Ida Elise Broch, Gabrielle Susanne Solheim Leithaug y Oddgeir Thune. La primera temporada consta de seis capítulos de media hora cada uno y pronto estarán disponible seis nuevos episodios.

La producción televisiva gustó tanto que los fanes están a la espera de la nueva temporada.

"Para mi es perfecta, con sus actores, la historia, los giros dramáticos, la forma de plasmar la imperfección de la protagonista y ese toque realista que tiene lo adoré. Por favor, ¿cuándo la segunda temporada?", comentó Karla Pravia.