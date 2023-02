Netflix: Series que llegan en marzo

En unos días recibiremos al tercer mes del año, el cual traerá en el apartado de entretenimiento y de la mano de Netflix una lista de series que de seguro lo harán disfrutar un buen rato en familia o entre amigos.

A continuación le adelantamos algunas de ellas para que se vayan preparando.

- "Juega Sucio" (Temporada 1): Es un reality show y en este concurso, en el que la sabiduría cuenta tanto como saber mentir, los participantes pueden hacer trampas para ganar. Sus protagonistas son: Danny Dyer y Ellie Taylor. Estrena el primer día del mes.

- "Sexo/vida" (Temporada 2): El atrevido pasado sexual de una mujer choca con su presente como esposa y madre cuando su ex, un chico malo con el que no puede dejar de fantasear, regresa. No se pierda su estreno el 2 de marzo.

Es protagonizada por Sarah Shahi, Mike Vogel y Adam Demos.

- "Supervivencia en equipo" (Temporada 1): En la salvaje Alaska, 16 concursantes compiten por un suculento premio en metálico. Pero para conseguirlo, estos lobos solitarios deben formar parte de un equipo. Llegará el décimo día de este mes.

- "Bajo cubierta": Un grupo de jóvenes conforma el personal de un yate de lujo. Sus vidas viajeras se ven salpicadas por amoríos, clientes de lo más exigentes y mucho drama.

La serie que estrenará el 15 de marzo, estará protagonizada por Eddie Lucas, Amy Johnson y Kelly Johnson.

- "Hasta el cielo: la Serie": Al quedarse viuda, Sole decide que la mejor forma de cuidar de su hijo es liderar una banda de aluniceros... aunque eso signifique tener a su padre como enemigo.

Protagonistas: Asia Ortega Leiva, Luis Tosar y Álvaro Rico. Su primera temporada estrenará el 17 de marzo.

- "Waco: El apocalipsis texano": Esta serie documental incluye imágenes nunca antes vistas del enfrentamiento de 51 días entre agentes federales y un grupo religioso armado en 1993. Llegará el 22.

- "Jugando con fuego: Alemania": Diez atractivos solteros se reúnen en un paraíso tropical. Lo que no saben es que tendrán que renunciar totalmente al sexo si quieren ganar un premio de 200 000 euros.

Su primera temporada llegará el 28 de marzo.

