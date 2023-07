Netflix: Títulos para la segunda mitad del 2023

La primera mitad del año estuvo cargada de grandes títulos y lo que resta del 2023, no pinta nada mal, ya que en lo que va de julio se han estrenado varias producciones.

"You", el primer volumen de capítulos de la tercera temporada de "The Witcher", "La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton" y "Black Mirror", fueron algunas de las producciones que estrenaron nueva temporada en el primer semestre del año, excepto "Charlotte", esta historia hizo su debut en mayo.

Para lo que resta del año, Netflix añadirá a su catálogo varios de los títulos más esperados, empezando con el segundo volumen de los episodios de "The Witcher", el 27 de julio, donde Henry Cavill se despide de su papel como Geralt de Rivia.

De los 28 estrenos, entre series, películas, realities y documentales, programados para el mes salta a la vista el regreso de "El abogado de Lincoln" (6 de julio) con una segunda temporada, no obstante, será solo la primera parte de episodios.

"El sastre", un drama turco, también vuelve con más tras su exitoso debut en mayo, la segunda temporada se estrenará el próximo el 28 de julio.

Otro título que se suma a la sección de series es "Dulce Magnolias", la tercera temporada de la producción estará disponible el 20 de julio con una recargada dosis de drama, romance y comedia.

Además, durante el mes se estrenará "Unos suegros de armas tomar" (7 de julio), "Pateleros contra el tiempo" (12 de julio), "Bird Box Barcelona" (14 de julio), "Tácticas de amor 2" (14 de julio), "El clon de Tyrone" (21 de julio), "Felicidad para principiantes" (27 de julio) y "Bastard" (31 de julio).

Por otra parte, ya se conocen algunos de los estrenos de la segunda mitad del 2023, "Élite" estrenará su séptima temporada en octubre, "Heartstopper" y la adaptación de acción real de "One Piece" estará disponible en agosto y la temporada final de "The Crow" a finales de año.

Asimismo, se espera que durante el segundo semestre del año se lancen las nuevas temporadas de "The Bridgerton", "Emily in Paris", "El juego del calamar" y "Cobra Kai", no obstante, aún no hay fecha confirmada.

