Nick Jonas y Priyanka Chopra son criticados por tener un hijo por vientre de alquiler

En medio de rumores de una supuesta crisis matrimonial Nick Jonas y Priyanka Chopra anunciaron, el 21 de enero, que se convirtieron en padres por gestación subrogada o vientre de alquiler.

En un comunicado, publicado en las cuentas personales de cada uno, y sin fotografías del nuevo miembro de la familia, anunciaron que nació su primer hijo.

“Estamos llenos de alegría de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé por gestación subrogada”, se lee en el escueto escrito.

La forma en que el matrimonio concibió a su primer hijo ha sido critica, algunos la han tildado de “ilegal”, “decepcionante” y “feo”.

“Se siente ilegal ver esto tan temprano”, “Un poquito feo eso de comprar seres humanos, eh Nikiii”, “Pero claro que la Paprika no iba a querer embarazarse”, “Millonarios comprando niños, nada nuevo”, “Esto es muy decepcionante, los cuerpos de las mujeres NO se pueden comprar” y “Las mujeres no fueron hechas para funcionar como máquinas de bebés”, son algunos de los comentarios.

Lo usuarios también califican como incongruente que la pareja pida privacidad cuando fueron ellos quienes revelaron que se convirtieron en padres y la forma en la que lo concibieron.

La publicación, que cuenta con más de 2 millones de likes y más de 26 mil comentarios, también cuenta con varios mensajes de felicitaciones para el matrimonio, especialmente de fanáticos y otras celebridades.

“Muy feliz por los dos”, comentó John Legend; “¡¡¡¡Felicitaciones!!!! Bienvenido a la paternidad”, escribió el actor Lamorne Morris; y “Felicitaciones a los dos y espero que obtengan la privacidad que se merecen”, expresó una fanática.

Matrimonio

Nick Jonas y Priyanka Chopra se comprometieron cuatro meses después de comenzar su relación y se casaron en 2018, en la India.

La pareja dijo “sí quiero” en una ceremonia occidental, el 1 de diciembre, en los jardines del Palacio de Umaid Bhawan, en Jodhpur.

