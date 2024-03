'No me atrevo a hablar', lo nuevo de la banda Camargo

"No me atrevo a hablar", es el título del nuevo sencillo de la banda venezolana de indie pop rock radicada en la ciudad de Bogotá desde el 2019.

La canción que forma parte de su próximo EP a lanzarse este 2024, combina la nostálgica melodía del indie pop rock con una letra poderosa que transmite el sentimiento de esos confusos momentos, con una musicalización que regresa a las raíces de la vieja escuela, utilizando una gama de sonidos retro que le agregan un color único, acompañados de buen ritmo de batería, un bajo poderoso, guitarras y sintetizadores vintage.

Camargo ha creado una experiencia auditiva única que los sumergirá en una atmósfera cálida y nostálgica.

"No me atrevo a hablar" fue producido con el productor e ingeniero de mezcla David Useche en Bogotá, Colombia y masterizado en Caracas, Venezuela, por Eduardo Martínez de DBMix Studios.

Las baterías fueron grabadas en el reconocido estudio bogotano "Árbol Naranja".

Por otro lado, el video musical que acompaña a "No me atrevo a hablar", relata la historia de un estudiante apasionado por la fotografía que es sorprendido por la mirada de su crush, una linda chica que le gusta tanto que lo paraliza y no sabe ni qué hacer.

La historia se desarrolla en dos vertientes: la primera es todo lo que pasa en la mente del protagonista y la segunda lo que realmente pasa.

“Está lleno de emociones y la pasamos brutal haciéndolo”, relata la banda.

En cuanto a la producción del vídeo, como es costumbre de Camargo fue hecho bajo el método "hazlo tú mismo” fue producido, grabado y editado por la misma banda e interpretado por actores y amigos que forman parte de la Manada Camargo y ayudaron a materializar la historia.

Pueden escuchar "No me atrevo a hablar" en todas las plataformas digitales.

