Nuevas aventuras de Dr. Strange 2

Si eres amante del séptimo arte, esta semana llegó a la cartelera panameña "Doctor Strange en el Multiverso de la locura". Chiwetel Ejiofor, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg y Rachel McAdams, son los protagonistas de esta historia.

Esta cinta de Marvel Studios, el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) se adentra en el Multiverso y amplía sus límites.

El Doctor Strange arrancará un nuevo viaje lleno de aventuras, en el cual vivirá sorprendentes y peligrosas realidades. En todo este recorrido estará acompañado de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos por la audiencia. Juntos le harán frente a un nuevo y misterioso adversario.

Esta nueva película llevará el género de fantasía a un lugar más oscuro y siniestro.

Es un filme dirigido por Sam Raimi, quien también participó en la producción de la trilogía de Spider Man; la producción estuvo a cargo de Kevin Feige; y ha sido distribuida por The Walt Disney Company.

Courtney Howard de "Variety", comentó: "#DoctorStrange está lleno de secuencias enormemente entretenidas impulsada por los personajes y efectos visuales caleidoscópicos y alucinantes. Xóchitl Gómez es una ladrona de escenas. Elizabeth Olsen se adueña de la película. Benedict Cumberbatch, soberbio. Funciona como un buen punto de entrada para principiantes en el terror. Tiene la firma de Raimi".



En tanto, Drew Taylor de "The Wrap", expresó: "#DoctorStrange es totalmente loca y demente. Es 100% una película de Sam Raimi (cosa que es muy apreciada), y fácilmente la entrada del MCU más aterradora hasta el momento. Entra sabiendo lo menos posible. Tu viaje al multiverso será mucho más placentero".

Antes de ver "Doctor Strange en el Multiverso de la locura", los cinéfilos han recomendado ver "Dr. Strange", "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame", "Spiderman: No Way Home", "WandaVision (Serie)", "Loki (Serie)" y "What If...? (Serie)".

