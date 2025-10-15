En la segunda temporada del live action de "One Piece", que tiene previsto su estreno en 2026, por Netflix, los Sombreros de Paja navegan hacia Grand Line en busca del mayor tesoro del mundo.

Grand Line es un legendario tramo de mar, donde el peligro y la maravilla aguardan a cada paso, y mientras el intrépido quinteto, conformado por Luffy (Iñaki Godoy), Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) y Sanji (Taz Skylar), busca el mayor tesoro del mundo se encontrarán con islas extrañas y nuevos enemigos.

Como antesala al tan esperado regreso de la adaptación, Tudum de Netflix, publicó una guía de los que le espera a la tripulación en Grand Line.

Toma tu brújula, iza la bandera de pirata y a continuación te describimos las ubicaciones que descubrirán los Sombreros de Paja.

Loguetown

Conocida como "la ciudad del principio y del fin". Aquí empezó la gran era pirata y es el lugar de ejecución del famoso Rey Pirata, Gold D. Roger. En el corazón de la ciudad está la plataforma de ejecución y hay mucho que explorar como la Ópera de Loguetown y una tienda de espadas, que, además, de vender una variedad de armas, también tiene antigüedades.

Montaña Inversa

Única en su tipo porque es uno de los cuatro puntos donde se encuentran las corrientes de los cuatro mares formando una poderosa corriente que desciende a Grand Line. Este es un entorno peligroso por las tormentas y corrientes violentas, y sitio donde mueren los sueños de los piratas incluso antes de comenzar.

Laboon

Es una ballena isleña gigante que los Sombreros de Paja encuentran al principio de su viaje por el Grand Line. Es muy inteligente y tiene muchas cicatrices por chocar contra la Montaña Inversa. La singular criatura es muy amigable y entiende el diálogo de los humanos.

Pico del Whisky

Es la única ciudad de la Isla Cactus y los visitantes son bienvenidos con una multitudinaria fiesta y jarras rebosantes en una taberna local, sin embargo, en secreto cazan a los piratas y cobran la recompensa que ofrecen por ellos.