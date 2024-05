Nuevo capítulo de 'El planeta de los simios'

"El planeta de los simios" adicionó otra entrega a la franquicia, está ambientada varias generaciones en el futuro de tras el reinado de César y ya está disponible en los cines de la localidad.

Como recordarán, César, una especie de Mesías, lideró a su especie en una guerra contra la humanidad, la cual marcó el futuro de la civilización simia.

Luego de la muerte de César, los simios son la especie dominante y viven en armonía, mientras que los humanos se han visto obligados a vivir en la sombra.

La tranquilidad se ve interrumpida, cuando un nuevo y tiránico líder simio construye su imperio, pero este tiene un secreto oscuro que podría cambiar el futuro de la Tierra.

En la nueva entrega de la franquicia, llamada "El planeta de los simios: Nuevo reino", Noa, un simio joven, tendrá que recatar a su tribu, la cual ha sido secuestrada por una horda de gorilas y chimpancés que reclutan esclavos para el nuevo y maligno líder.

"(...) Un joven simio emprende un angustioso viaje que le llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual", se lee en la sinopsis de la cinta dirigida por Wess Ball.

Noa contará con una aliada, Mae (Freya Allan), una mujer que lo apoyará para rescatar a su clan, aunque ella también tiene un secreto inimaginable. ¿Qué será?



"Kingdom of the Planet of the Apes" ("El planeta de los simios: Nuevo reino").



145 minutos.

Cabe mencionar, que, "El planeta de los simios: Nuevo reino", basada en la novela de Pierre Boulle, tiene varios guiños de la primera saga de la franquicia, sin embargo, ya no muestra la tensión entre simios y humanos.

A saber

"Kingdom of the Planet of the Apes", título original, cuenta con un guión escrito por Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver y Patrick Aison, tiene una duración de 145 minutos y no cuenta con escenas poscréditos.

Ball, por su parte, no descartó la idea de una segunda parte de la nueva película: "No quiero decir que terminemos en un suspenso, pero ciertamente terminamos con la apertura de una nueva puerta, esencialmente, que nos permitirá continuar, ya sabes, si quisiéramos. Si tuviéramos el éxito suficiente para hacerlo".

