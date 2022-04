Obras teatrales que estarán en cartelera los próximos días

Si eres amante del teatro, te contamos que la agenda de obras en los diferentes teatros en Panamá, es muy atractiva. Aquí te traemos algunas de ellas. Toma nota.

Versión impresa

Teatro La Plaza

"Boeing Boeing 2", es una obra que se estará presentando del 19 de abril al 14 de mayo.

Aprovechando que su mujer tiene que ir a visitar a su madre, invita a su amante, a pasar el fin de semana con él, y también a un amigo suyo para tener una coartada. Todo es perfecto, incluso ha contratado una cocinera para que no les falte de nada. Pero las cosas no le salen como él espera y la velada romántica se acaba convirtiendo en una noche muy movida en la que todos fingen ser lo que no son para evitar ser descubiertos.

Cuenta con un reparto formado por Dayra Torres, Jirac Caro, Hugo Víctor Rodríguez, Angélica Marín y Neysa Ferguson, bajo la direccion de Aaron Zebede y produccion de Lenin E. Belloso.

Teatro La Estación

Ayer, 4 de abril, reestrenó "El Sepelio", una comedia de humor negro escrita y dirigida por Arturo "Tuto" Wong Sagel en donde sus cómplices, Saraí Guevara y Mara Bethancourt dan vida a Sandra y Vielka, 2 personajes tan reales como la vida misma.

Estará en cartelera todos los lunes de abril. Está escrita y dirigida por Arturo Wong Sagel.

Otra obra que se presentará por estos días es "A qué piso vas?", un trío irreverente, como irreverente es el humor que generan.

Con las actuaciones de Ana Alejandra Carrizo, Lissette Condassin y Mónica Lauri.

VEA TAMBIÉN: Jim Carrey: Un recuento de los éxitos de la estrella de los 90

Teatro ABA

La obra "Mujeres juntas y no difuntas", se presentará el 1,2, 3, 7, 8,9 y 10 de abril. Escrita y dirigida por Agustín Clément.

Teatro Pacific

"La Última Fiesta" las risas y la diversión con esta comedia. Sus últimas funciones serán martes 5, miércoles 6 y jueves 7, a las 8:00 p.m.

El Telón Teatro Studio

Disfrute de la mini obra "¿Quién será el conejo de Pascua?",

Puede verla los domingos 10 y 17 de abril, Plaza Central de Atrio Mall, piso 1, a las 4:30 p.m.

VEA TAMBIÉN: Ricardo Montaner comparte una versión del popular tango 'El día que me quieras'

Esta es la oferta teatral que se desarrollará durante los próximos días y semanas.

De las obras antes mencionadas, que ya están en cartelera, los comentarios no dejan de halagar las funciones y el buen papel que están haciendo sus actores sobre las tablas. Así que estos mensajes le pueden dar un avance de lo que observarán en esas historias. Será un tiempo bien invertido.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!