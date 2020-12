Offset no se pondrá la vacuna contra la COVID-19

Continúa la polémica que gira en torno a la vacuna de la COVID-19, Kanye West, Patricia Navidad y Miguel Bosé, han manifestado en varias ocasiones su posición sobre esta.

Versión impresa

A esta lista se unió el rapero Offset, quien dijo que no se pondrá la vacuna una vez esté disponible.

El rapero habló sobre sus opiniones y razones en una charla sorprendentemente matizada con un fotógrafo de "TMZ" este fin de semana.

"No me fío [de la vacuna COVID]. ¿Viste esa cosita en línea, donde su cara gira hacia un lado y todo? Sí. Simplemente no quiero ser el muñeco de prueba", comentó Offset a los "paparazzi" en Beverly Hills.

Pero sabe usted a qué se refería el esposo de Cardi B cuando dijo la "cosa en línea". El rapero hablaba sobre la noticia que ha circulado sobre los sujetos de prueba de la vacuna que está desarrollando Pfizer.

En casos muy raros, algunos de los voluntarios de la vacuna supuestamente desarrollaron parálisis facial como uno de los efectos secundarios, se lee en "La Botana".

Los médicos y científicos han dicho en repetidas ocasiones que la gran mayoría de los efectos secundarios (si los hay en el usuario humano) son síntomas leves similares a los de la gripe.

Aun así, Offset no confía mucho en que su gobierno este haciendo lo correcto respecto a la vacuna, le comentó al reportero.

VEA TAMBIÉN: Melanie Marie Vargas: Preparación y pasión por el maquillaje

“Haz algo para ayudar a la comunidad negra en la vida real. Pongan algunas políticas para ayudarnos. Mucha mierda del gobierno, no creo que sea para nosotros. Punto”, dijo Offset.

Y cuando señaló que incluso Barack Obama se había ofrecido a tomar la vacuna temprano para demostrar su eficacia, eso no influyó mucho en el rapero de Migos.

Añadió que “si voy al hospital aquí, me admitirán rápido y me harán entrar más rápido que una persona normal, lo cual no es realmente justo. Así que verlo hacer eso no me haría sentir mejor”.

“No quisiera hacer eso. Otras personas no obtienen lo que yo tengo. No tienen esa oportunidad. Entonces eso no es justo. Gente muriendo por esa mierda, ¿sabes a qué me refiero? Mucha gente. Mucha gente negra”, concluyó.

VEA TAMBIÉN: Tipos de fetichismo sexuales