Orman Inniss sobre los presuntos abusos en los albergues: 'A veces uno piensa que debe existir la pena de muerte'

“¿Quiénes estarían dispuestos a llevarnos a nuestros hogares por lo menos a uno de los niños que están en los albergues o adolescente? ¿Quiénes estarían dispuestos?”, preguntó el expresentador de televisión Orman Inniss.

Comenta que cuando piensa en ello es consciente de que el problema es mucho más grave de lo que se observa desde afuera, porque los niños y adolescentes continúan en los albergues y expuestos a quienes presuntamente le han hecho daño.

A esas personas les debe caer todo el peso de la ley, indicó Inniss y agregó que ni siquiera la cárcel es un castigo suficiente.

“Dios me perdone, pero a veces uno piensa que debe existir la pena de muerte. Cuando tú eres capaz de violentar la sexualidad de un niño, cuando tú eres capaz de violentar la sexualidad de un menor, esos delitos no tienen condena… Porque ese niño o esa niña violentada eso lo va a llevar por toda su vida”, dijo Orman Inniss.

Explica que en todo caso los culpables son condenados y pasado el tiempo salen libre, sin embargo, la víctima crece con el flagelo. “Esos delitos no tienen perdón de Dios”, comenta el expresentador.

Inniss indica que lastimosamente los albergues van a seguir existiendo porque muchos de esos niños no solamente han sido abandonados, algunos tienen a sus padres vivos y simplemente los abandonaron por x razón.

Por esta razón, debe haber una restructuración completa de los albergues y que paguen los que tienen que pagar.

“Por todo lo que ha salido y no de ahora, y no sé por qué no se hizo algo desde antes y espero que se haga ahora, dejaron que pasaran estas cosas tan horribles”, concluyó Innis.

El video que Inniss compartió en Instagram cuenta con más de 10 mil reproducciones y varios comentarios.

“Tantas mujeres en este país con ganas de tener hijos, la parte de adoptar en este país es muy difícil”, “Lastimosamente son necesarios los albergues por diversos motivos, el problema es la administración y supervisión de los mismos” y “Ojalá la restructuración se dé y estén más pendientes de esos albergues”, comentaron algunos usuarios.