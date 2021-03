Ozuna sobre su abuela: 'Ella me enseñó que no debo conformarme, que todo se hace de corazón'

Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido en la industria musical como Ozuna, compartió recientemente en Instagram una fotografía con su abuela, a quien le atribuye una enseñanza muy especial para él.

Ozuna comenta en la descripción de la instantánea que su abuela le enseñó a no conformarse y a hacer las cosas de corazón.

Pero esto no es todo, añade que su abuela enseñó que de rodillas hable con Dios y que perdone porque es la única forma de conocer el sabor de la paz.

“Te amo ma, gracias, eres mi vida. Abuelita Neida”, concluye el cantante puertorriqueño.

Las palabras de Ozuna hacia su abuela conmovieron a sus seguidores, algunos no dudaron en dejar su comentario en el post.

“Que linda. Dios la bendiga”, comentó Arcángel. “La mejor”, “Las mejores, las abuelas”, “Bendición doña Eneida” y “Tu motor de seguir adelante, que Dios la siga bendiciendo siempre a ella y toda tu familia”, son algunos de los comentarios.

Esta no es la primera vez que Ozuna reconoce la importancia de las enseñanzas de su abuela. En una entrevista para la revista Billboard comentó que la crianza y los buenos valores que le enseñaron en casa es parte importante de su éxito, los cuales se los debe a su abuela.

“Ella me enseñó a seguir el camino de Jesús, que nada se nos regala y que hay que trabajar duro para conseguir las cosas. Además, me enseñó el valor del dinero, de un par de zapatillas, algo que comprábamos con sacrificio. Y lo mismo con un lápiz una goma, cosas simples. Teníamos que transpirar para conseguir cada cosa”, recuerda el intérprete de ‘Se preparó’.

Ozuna tendrá una aparición especial en el filme Tom y Jerry. Recientemente, compartió en su cuenta de Instagram el detrás de cámaras de su participación e invitó a sus seguidores a ver la película.

“¡Hola Mi Gente! Si aún no lo han visto, aquí les comparto el 'Behind The Scenes' de mi experiencia en el set de #TomYJerryLaPelícula, donde tuve una participación especial”, dijo el cantante.