Ozuna supuestamente le fue infiel a Taína Meléndez

¿Atrapado? Ozuna supuestamente le fue infiel a su esposa con una actriz de cine para adultos.

El reportero Jordi Martín, el mismo que reveló la crisis y separación de Shakira y Piqué, reveló que el puertorriqueño le fue infiel a su esposa con Claudia Bavel, de 27 años.

Presuntamente habría sostenido una relación en secreto con Bavel durante ocho meses y como prueba mostró conversaciones entre los involucrados.

En los mensajes el intérprete llamaba a Bavel “bebé” y le decía lo mucho que la extrañaba, sin embargo, la relación fue construida de mentiras.

De acuerdo al reporte Martín, Barvel dijo que Ozuna le mintió, le dijo que se había separado de su esposa y madre de sus hijos.

“En octubre del 2022 comenzó, cuando lo etiqueté por Instagram y me contestó y me reposteó. Me siento bastante engañada. Me enamoré de él y me siento traicionada”, dijo la actriz de cine para adultos.

Para esa misma fecha, empezaron a surgir rumores de que Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre completo del artista, y Taína Marie Meléndez, madre de sus dos hijos, habían terminado su relación.

Barvel aseguró que cuando estaba saliendo con el puertorriqueño este le dijo, además de que se separó de su pareja, que Meléndez solo era una de sus “trabajadoras” y madre de sus hijos.

En medio del escándalo se ventiló que Ozuna y Barvel habían sostenido encuentros sexuales en un hotel donde se encontraba hospedada su esposa y suegra. ¡Ay padre!

Por el momento, ni Ozuna ni sus representantes han negado o confirmado las acusaciones de Barvel.

