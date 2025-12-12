Panamá acogerá el Festival CAF 'Voces por Nuestra Región'

En Panamá se celebrará la primera edición del Festival CAF "Voces por Nuestra Región", un evento pionero para América Latina y el Caribe, donde se reunirán más de 24 países para concientizar sobre el papel de la cultura en la economía, su oportunidad para el desarrollo y fortalecer la identidad de la región.

El festival, un esfuerzo conjunto entre CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el Gobierno de Panamá, tendrá su primera edición el 27 de enero de 2026, en el Panama Convention Center bajo el lema "Cultura que mueve el mundo", anunció Alejandra Claros, secretaría general de CAF.

La premisa del evento, que tendrá lugar en el contexto del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, es resaltar que la cultura no es un negocio, sino una oportunidad de desarrollo que, a través de un tejido social invisible, en el que converge la cultura y el arte, hay motor esencial para la construcción ciudadana y económica.

"(…) invitamos a toda la población de Panamá y de América Latina y del Caribe también que vengan a este punto de encuentro, donde vamos a poder hablar de la importancia que tiene la cultura, pero sobre todo también fortalecer nuestra identidad como región", dijo Claros a Panamá América.

En esta primera edición, Claros espera que Panamá reciba el festival y que se siga realizando, podría ser aquí o extenderse a otros países de la región, dado que, no solo se busca visibilizar a los artistas latinoamericanos y caribeños, sino también que las nuevas generaciones vean que existe un mundo más allá de las pantallas y que pueden refugiarse en el arte, la cultura, la música y la danza.

María Eugenia Herrera, ministra de Cultura, agradeció a la CAF por escoger a Panamá para realizar la primera edición del festival de arte y cultura. "(…) para nosotros es motivo de orgullo y un gran desafío para lograr conquistar los espacios artísticos desde Panamá para la región Latinoamericana, Centroamérica y el Caribe, pero sobre todo que sea el inicio de ese diálogo de compartir porque el arte se comparte y se vive", expresó.

Programación

En el Festival CAF "Voces por Nuestra Región" el público podrá encontrar música, literatura, raíces vivas, visiones contemporáneas y diseño con propósito, economías creativas, cine y más.