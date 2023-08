Panamá Jazz Festival 2024 rendirá homenaje a Billy Cobham

El Panamá Jazz Festival viene con todo en 2024, año en el que celebrará su vigésima primera edición.

La Fundación Danilo Pérez y todo el equipo detrás del Panamá Jazz Festival se prepara una vez más para llevar a cabo este evento, del 15 al 20 de enero de 2024.

En esta edición contarán con la participación de reconocidos músicos nacionales e internacionales, clínicas, simposios y mucho más.

Para el 2024 el festival rinde homenaje al baterista, compositor y percusionista panameño Billy Cobhan, nacido en la provincia de Colón y quien se encuentra emocionado de participar y tomarse el Festival en esta ocasión.

Habrá importantes presentaciones como: Billy Cobham Trio junto a Danilo Pérez; Billy Cobham & The Global Jazz Big Band; Las Global Jazz Womxn conformado por Ciara Moser (Austria), Zahili Zamora (Cuba), Lihi Haruhi (Israel) y Patricia Zárate (Chile); Las Hijas del Jazz junto a sus madrinas Idania Dowman & Solinka; Pablo Fagundes & Marcus Moraes, gracias a la Embajada de Brasil; Orion Lion & Afroritual de Chile; y Guillermo Nojechowicz de Argentina.

Ensambles de Fundación Danilo Pérez, Carolina Pérez Quintet, Danilo Perez Jr y su grupo Marmalade y Amelie Langlois, son algunos de los nuevos grupos musicales y relevo generacional que ya han confirmado su participación durante la semana del Festival.

También estarán los músicos nacionales Luis Carlos Pérez, Carlos Agrazal y Samuel Batista.

Una semana de clínicas y conciertos destacando la gran noche de gala que se realizará en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones ATLAPA.

En esta próxima edición celebrarán el XII Simposio Latinoamericano de Musicoterapia; el VII Simposio de las Expresiones Musicales, Artísticas y Culturales de los Afrodescendientes en Panamá; el III Simposio de la Música y la Cultura de los Pueblos Originarios de Panamá.

Además, se contará con la participación de instituciones educativas de alto prestigio como el Berklee College of Music y su Berklee Global Jazz Institute, New England Conservatory, New York Jazz Academy, y el Conservatorio de Santiago de Chile, Cambridge Rindge & Latin High School y Zumix, que cada año ofrecen gran apoyo al Festival y junto con los artistas invitados ofrecerán talleres.

En el 2024, la vigésima primera edición del Panamá Jazz Festival tendrá como sede educativa la Ciudad del Saber.

También se realizarán conciertos vespertinos y nocturnos en el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber, conciertos al mediodía en La Plaza de Ciudad del Saber y el gran concierto de cierre el sábado 20 en el Cuadrángulo de Ciudad del Saber, estos dos últimos gratuitos.

