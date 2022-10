Panamá Jazz Festival: Arranca la preventa de boletos para este evento cultural

El Panamá Jazz Festival 2023 está programa para realizarse del 16 al 21 de enero. Los organizadores están finiquitando los detalles de este evento cultural.

Desde este viernes, anunciaron la preventa de boletos al público en general para los conciertos en el Teatro Anayansi, Noche de Gala, clínicas musicales y el XI Simposio Latinoamericano de Musicoterapia.

Después de 20 años, el Panamá Jazz Festival se ha convertido en una atracción de turismo cultural y educativo sin precedentes gracias a la visita de más de 500,000 personas de diferentes latitudes, inspirando, educando y proporcionando herramientas y oportunidades para construir un futuro mejor para las personas y sus comunidades.

Para esta edición contarán con reconocidos artistas como: Chucho Valdés y la gran Catherine Russell, hija del pionero panameño del jazz, el bocatoreño Luis Russell, entre otros.

El festival también presentará destacados músicos nacionales como Celsito Quintero, Idania Dowman, Anthony Morris Kuna Jazz Quintet, el grupo Harp Fusion, la cantante Carolina “Calele” Pérez, y los nuevos proyectos de Fundación Danilo Pérez: el Luis Russell Collective y Las Hijas del Jazz Big Band.

Las Clínicas musicales estarán lideradas por algunas de las instituciones más importantes de la educación musical en América incluyendo el Berklee College of Music y su Berklee Global Jazz Institute, el New England Conservatory con su programa de jazz y de música clásica, el New York Jazz Academy, el Conservatorio de Santiago de Chile, entre otras.

También los artistas internacionales estarán dictando master class y compartiendo con los estudiantes registrados en los eventos educativos.

Pero, esto no es todo, pues las clínicas musicales también presentarán el XI Simposio Latinoamericano de Musicoterapia que estará celebrando la nueva ley que regula la musicoterapia en la República de Panamá; el VI Simposio de las Expresiones Artísticas y Culturales de los Afrodescendientes de Panamá con el tema dedicado al bolero y dirigido por el sociólogo y profesor Gerardo Maloney; la VII Conferencia de Educación en el Hogar; el II Simposio de la Música y la Cultura de los Pueblos Originarios de Panamá que se enfocará en destacar la música de estos pueblos.

Además, podrán disfrutar del Primer Simposio Internacional: Panamá y el Caribe en la Historia del Jazz que presentará a la destacada académica Estadounidense Lara Putnam, escritora del libro Radical Moves. Caribbean Migrants and the Politics of Race in the Jazz Age.

