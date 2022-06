Pareja: Reglas del 'dirty talk'

Hablar sucio, usar palabras calientes o morbosas, durante las relaciones sexuales es una práctica muy popular y su objetivo es potenciar el deseo, puede ser antes o durante la intimidad.

Esta práctica, conocida también como "dirty talk", no solo consiste en el uso de palabras o frases calientes, pueden ser cargadas de sensualidad o vulgares, también incluyen jadeos, gemidos, gritos y exclamaciones, lo cual le resulta muy excitante a algunas parejas porque encuentran "eróticamente atractivos" los sonidos.

Otras de las razones por la cual hablar sucio durante los encuentros le resulta excitante a algunas parejas es porque esta práctica "juega un papel en los escenarios BDSM", según un estudio sobre fantasías sexuales realizado por el sexólogo Justin J. Lehmiller para su libro "Tell Me What You Want".

Entrevistaron a 4 mil 175 personas, el 91% reconoció haber fantaseado con hablar sucio en la cama, el 49% fantasea con esto a menudo y es una fantasía muy común en ambos géneros, sin embargo, las mujeres son las que con mayor frecuencia se encuentran fantaseando con esta práctica.

Ambos géneros disfrutan de los sonidos durante los encuentros sexuales, sin embargo, cuáles les resultan más atractivos difieren para hombres (gemidos y gritos) y mujeres (hablar sucio).

Hablar sucio no es una ciencia exacta, sin embargo, es importante resaltar que las palabras o frases que se usan en esta práctica pueden resultar ofensivas en otro contexto, por lo tanto, la pareja debe establecer límites y aclarar que esperan del encuentro.

Las reglas de la dinámica la deben establecerla la pareja, pero el sexólogo y escritor Ezequiel López Peralta (@citaconezequiel) sugiere algunos puntos que se deben tomar en cuenta si desean poner en práctica el arte de hablar sucio.

Recomienda hablar sobre esta práctica, pues no a todos les gusta, establecer qué palabras no están permitidas o sienten que no van a funcionar, explorar opciones, construir historias, conectarse con lo que está diciendo la pareja y encontrar el momento apropiado, es decir, cuándo el uso de este lenguaje enciende la llama.

Si eres principiante en este arte, es aconsejable mantener las cosas simples, concentrarte en cómo te sientes con lo que te hace tu pareja o lo que le haces a él o si te gusta cierta parte de su cuerpo.

Cuando se pone en práctica el "dirty talk" se debe evitar concentrarse en la forma o tamaño de alguna parte del cuerpo (solo se debe hacer comentarios positivos y afirmativos), hacer cosas con las que no se está cómodo y ventilar con otros lo que se hace en la intimidad.

