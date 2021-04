Parejas en la intimidad: ¿Calidad o cantidad?

Algunas parejas consideran que a la hora de disfrutar su encuentro sexual lo más importante es la cantidad, pero están equivocados, pues los especialistas colocan a la calidad en primer lugar.

De hecho, en 2019, un estudio de la Universidad Carnegie Mellon de Pensylvania, concluyó que, aumentar la cantidad de sexo a la semana no siempre representaría una mejoría en la relación, incluso, "se podría presentar una disminución del deseo y del goce". Entonces, la calidad siempre va a primar.

Al menos así lo reitera, la sexóloga Jenny Marques (@holasexologa), durante su Instagram Live denominado "En el sexo: ¿Calidad o cantidad?".

Marques señala que en ocasiones se ha escuchado que en el matrimonio sino tienes sexo todos los días vas camino al fracaso o si no se lo das tú se lo da otra persona, esto "es un mito".

Además, recuerda a las parejas que cuando se está casado no es lo mismo que el noviazgo, que "nos escapábamos a moteles y hoteles". No obstante, no se pueden echar al abandono, hay que planificar y disfrutar ese momento de "calidad".

En este sentido, indica que va a depender de la pareja, lo importante es la comunicación.

Pueda que una pareja tenga sexo una vez cada 15 días, "pero lo disfrutan y no pasa nada". Aunque pueda que otros lo hagan todos los días y también lo gocen, tengan un placer máximo. Sin embargo, aquellos que lo hacen todos los días, pero por obligación, no están haciendo nada, esto no es lo adecuado.

Añade que es normal que en la medida que pasa el tiempo la frecuencia de todos los días disminuya, "pero no deben caer en el abandono, porque empieza el infierno, deben incorporar cosas creativas".

Frecuencia

La sexóloga Jenny Marques insiste en que la frecuencia con la que se tenga sexo, dependerá de la pareja, deben llegar a un consenso, no debe ser obligado.

Si quieren tener sexo tres veces a la semana o una vez al mes, no importa, lo primordial es que el momento sea placentero -de "calidad"- para ambos.

"Deben platicar y saber qué es lo que le gusta a cada uno", recalca.

En su Instagram Live, la especialista también dijo que los solteros pueden darse placer, con "masajes de autoamor".

