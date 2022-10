Paris Hilton: 'Me robaron la infancia'

Paris Hilton ha generado comentarios tras contar que fue víctima de abusos, agresiones y tratos inhumanos durante su infancia.

La socialité habló sobre esta situación que mantuvo oculta durante mucho tiempo, incluidos los actos de violencia sexual que sufrió cuando ingresó a un internado en una escuela de Utah, en 1990.



Paris Hilton asegura que todo sucedió en la Escuela Provo Canyon de Utah, lugar al que llegó cuando tenía 17 años, tal como reportan medios internacionales.

La empresaria comentó que, en una ocasión, algunos miembros del personal masculino que trabajaba en ese centro la despertaron en medio de la noche y la condujeron a una habitación privada para “realizar exámenes cervicales”.



De acuerdo con su declaración, las personas que la llevaban hacia esa habitación “no eran médicos” y, aun así, “le introdujeron los dedos en su zona cervical con la excusa de que eran exámenes”.

“Yo estaba privada del sueño y fuertemente medicada. No entendía lo que estaba pasando. Me obligaron a acostarme en una mesa acolchada, abrir las piernas y someterme a exámenes cervicales. Lloré mientras me sujetaban y dije: "¡No!" Simplemente dijeron: "Cállate. Cállate. Deja de luchar”, afirmó.

