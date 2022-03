Patricia De León está filmando dos series en Los Ángeles: ¿Cómo son los rodajes poscovid-19?

En la actualidad la actriz panameña Patricia De León se encuentra filmando dos series de Disney y al mismo tiempo está desarrollando nuevos productos de su línea cosmética.

De León, con 23 años de experiencia como actriz, se integró hace algunos meses al rodaje de la cuarta temporada de "Mayans M.C.", para el canal FX, y "Station 19", para la cadena ABC.

En "Mayans M.C." la panameña interpreta por segunda temporada el personaje de Izzy Álvarez, esposa de Marcus Álvarez, papel realizado por el actor Emilio Rivera; mientras que en "Station 19", creada por Shonda Rhimes, regresa por segunda ocasión como Elena Herrera.

La panameña, quien dio voz a varios personajes en la película "Encanto", comentó a Panamá América que estas son de las primeras producciones que empezaron a filmar poscovid-19 y el retorno fue difícil, ya que no estaban acostumbrados a trabajar en las condiciones que impuso la pandemia.

Para los actores era algo nuevo tener que bloquear y practicar sus escenas con mascarillas y únicamente quitárselas en el momento en el que el director grita "acción".

Durante la pandemia, De León estuvo trabajando en el rodaje de "Generation", para HBO, y recuerda que en una escena tenía que voltear a la cámara cuando el director anunciara "acción" y cuando lo hizo aún tenía la mascarilla puesta, algo que les causó mucha risa a los presentes.

Reconoce que fue bastante difícil al principio, pero ya no, pues el ser humano se adapta a las circunstancias y en Los Ángeles, por ejemplo, ya no es obligatorio el uso de la mascarilla, aunque la actriz asegura que la continua utilizando. "La gente me ve así cómo 'y esta va a seguir con esto'", expresó.

Para De León lo más pesado de estar grabando dos shows en simultáneo es que casi diariamente se está haciendo pruebas de la covid-19, ya que en ocasiones los días de rodaje coinciden y le realizan el examen en cada uno de los sets.

Explica que como parte de la producción también tiene una responsabilidad, continuar cuidándose para seguir haciendo su trabajo y garantizar que el rodaje siga su curso, pues si se registran positivos puede representar afectaciones para el proyecto.

Añade que las cosas están mejorando, poco a poco, sin embargo, guarda la esperanza de que todo vuelva a la normalidad, quizás no como era antes, pronto.

