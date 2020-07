Patricia Navidad dice que fue supuestamente amenazada por un médico porque ella no cree en la pandemia

La actriz mexicana Patricia Navidad no sale de una polémica para entrar en otra, y más ahora en tiempos de la COVID-19.

Versión impresa

En esta ocasión, Navidad asegura que fue amenazada por un médico para que le cierren sus redes sociales por no estar de acuerdo ni creer en la pandemia a la que ella le llama “plandemia”.

En un video publicado en sus redes sociales, ella escribió: "Anoche hubo una amenaza de un médido, al menos eso dijo que era médico... invitando a sus legionarios para hoy hacer un ataque masivo contra mis redes sociales. ¿Motivo? dijo que porque no estaba de acuerdo con mis pensamientos y lo que escribo en mis cuentas".

Añade: "Pues yo creo que tiene todo el derecho a no estar de acuerdo, pero no tiene derecho a hacer lo que está haciendo y deja muy mal a él, porque yo puedo pensar que algunos médicos se han parte dela misma OMS que yo creo que son todos los que han planeado toda esta pandemia, "plandemia" y que se está haciendo toda una ingeniería de control social para manipular y controlar a las personas con miedo, a través de un virus que por sí solo no es letal, yo no comprendo porque tanta molistia de mis publicaciones".

Según Patricia Navidad, el supuesto médico le dio a entender que tiene que medir sus palabras pues ella es figura pública, a lo que dijo: "No señores, soy figura pública, pero antes de serlo soy mujer, soy un ser humano".

"Amo a mi familia y a este país y hago uso de mi derecho a expresarme como todos ustedes. No soy responsable de nadie solo de mí, ni siquiera de los que uno más ama, porque ellos tienen su propio criterio, bueno es lo que todos debemos esforzanrnos".

Continuó: "Mis seguidores no son niños chiquitos y que yo sepa todos los que entran en las redes sociales menos, no son mascotas tampoco para que hagan lo que yo diga".

"Todos los demás que me siguen y dicen que van a hacer lo que yo diga, bueno y si no tienen conciencia que lo hagan. Cada uno debe asumir sus propias responsabilidades y dejar de culpar a los demas de sus irresponsabilidades", señala.

VEA TAMBIÉN: Kanye West: 'Casi mato a mi hija'

"Para ser libres hay que ser responsables, y es prefererible buscar culpables y seguir en el área de confort culpando a fulano y mengana", reitera

Prosigue: "Me señalan y mi culpan a mí y no culpan a los directores de salud que un día dicen una cosa y otro día otra, y la misma OMS ha dicho información contradictoria y confusa, ah no a ellos no hay que exigirle claridad, o pedirles que sean honesto. Sino hay que irse a la persona que es igual que nosotros porque soy una ciudadana más y que está pensando diferente y que no queremos que diga, no loo van a lograr".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!