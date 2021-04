Películas que cumplirán 20 años en 2021

El tiempo pasa para todos, incluso para el cine. Y aunque parece que fue ayer cuando se estrenaron, las películas que se recogen a continuación cumplen dos décadas este 2021. Grandes obras del séptimo arte como "The Lord of the Rings", "The others" o "A beautiful mind" cumplen este período.

Para muchos la mejor película del director David Lynch. "Mulholland Drive" llegó a los cines de Estados Unidos y Canadá en octubre de 2001 protagonizada por la mexicana Laura Elena Harring y la estadounidense Naomi Watts.

Ideada como una serie de televisión, la cinta era un episodio piloto para ABC, la cadena que había sido hogar de las dos temporadas de "Twin Peaks", que finalmente lo rechazó.

Dos productores franceses pusieron más fondos para que Lynch finalizase el proyecto como largometraje a través de StudioCanal. Tony Krantz, otro de los productores, dijo a IndiWire que "Lynch se mostró reacio a terminarla, pero que finalmente accedió".

En 2016, la BBC hizo una encuesta entre 177 críticos de cine de todo el mundo para encontrar las 100 mejores películas de lo que había transcurrido de siglo XXI.

"Mulholland Drive" acabó en la primera posición, seguida de "In the mood for love", de Wong Kar-wai y con "There will be blood", de Paul Thomas Anderson, en el tercer puesto.

'The Lord of the Rings'

Hace nada más y nada menos que dos décadas que comenzaron las aventuras de Frodo Bolsón y la comunidad del anillo en la gran pantalla. "The Lord of the Rings: The fellowship of the ring" fue la primera entrega de la exitosa trilogía dirigida por el neozelandés Peter Jackson y basada en los libros de J.R.R. Tolkien.'



La cinta se estrenó a finales de 2001 y recaudó casi 900 millones de dólares en taquilla. Un año después vio la luz la segunda entrega "The Lord of the Rings: The two towers" y en 2003, la tercera, "The Lord of the Rings: The return of the King".

'Harry Potter and the Philosopher's Stone'

Cuatro años después de publicarse por primera vez, las andanzas del mago más famoso del mundo, con permiso de Merlín, llegaban al cine.

"Harry Potter and the Philosopher's Stone" fue la primera de las ocho películas de la saga con Potter como protagonista. Fue dirigida por Chris Columbus, responsable de títulos como "Home Alone" y "Mrs. Doubtfire", se estrenó en noviembre de 2001 y recaudó 1.000 millones de dólares, convirtiéndose en la más taquillera del año.

'Y tu mamá también'

Antes de dirigir "Children of men" o "Gravity", por la que ganó un Óscar a la mejor dirección, el mexicano Alfonso Cuarón estrenó en otoño de 2001 el filme "Y tu mamá también". Estaba protagonizada por Maribel Verdú junto a dos jóvenes ventiañeros Gael García Bernal y Diego Luna y puede considerarse uno de los grandes éxitos del director.

'Memento'

"Memento" fue la segunda película del ahora reconocido director de la trilogía de Batman, "Inception" o "Dunkirk", Christopher Nolan. Es una película difícil de olvidar. Por aquel entonces Nolan era más bien desconocido, pero esta cinta ya mostraba su talento. Se estrenó en marzo de 2001 y cuenta la historia de Leonard Shelby, interpretado por Guy Pearce, un hombre que sufre amnesia anterógrada, por lo que es incapaz de crear nuevos recuerdos, y que busca al asesino de su mujer.

'Requiem for a Dream'

Pocos días después de "Memento", también en marzo de 2001, "Requiem for a dream" se unió a la cartelera. La película está basada en la novela de culto homónima del escritor estadounidense Hubert Selby Jr. y está dirigida por Darren Aronofsky, responsable de otros títulos como "Pi", "Black swan" o "The wrestler".

El director tenía 31 años cuando se puso al frente de esta historia que retrata la destrucción física, emocional y moral causada por la adicción a las drogas.

Era su segundo film como director y entre el reparto estaban Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly y Marlon Wayans, entre otros.

'Le fabuleux destin d'Amélie Poulain'

Conocida en el mundo hispano como “Amélie”, la cinta llegó a las salas en otoño de 2001. La película francesa, dirigida por Jean-Pierre Jeunet y protagoniza por una joven Audrey Tautou de 23 años, fue un éxito que atravesó las fronteras del país.

Aunque finalmente no consiguió hacerse con ninguno, fue nominada a cinco Óscar, entre ellos a mejor película extranjera y mejor guion original.

Con una estética que encandiló a seguidores en diferentes partes del mundo, “Amélie” contaba la historia de Amélie Poulain, una camarera extremadamente tímida, que el día que fallece Lady Di descubre una caja que un niño escondió en su apartamento décadas atrás y decide encontrarlo para devolvérsela.

