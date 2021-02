Pérdida de peso: Cultive pensamientos positivos

Para nadie es un secreto que con la llegada de la pandemia de la covid-19, la salud mental de millones de personas se vio afecta. El estrés y la ansiedad se apoderaron de muchos de ellos.

El diario vivir cambio, algunos se quedaron si empleo, otros tuvieron que lidiar con la nueva forma de educar a sus hijos y otros con el trabajo desde casa que, de por sí, representa una carga de estrés más para muchos.

Ahora con la llegada de la temporada seca, era común ver a las personas plantearse objetivos sencillos y otros más complejos, no obstante, con la situación actual, estos también pueden truncarse.

Una de las metas u objetivos más frecuentes es la pérdida de peso, pero ya era complicado cumplirla y con la pandemia es aún más. No obstante, cultivando pensamientos positivos podrá lograrse este y mantener una buena salud mental.

Por esta razón, especialistas de Mayo Clinic, a través de un escrito, ofrecen una serie de sugerencias para cultivar el pensamiento positivo.

Pueda que las publicaciones en las redes sociales los invadan y se vuelva un desafío no sentirse abrumado por los deseos de perder peso para el verano, pero no están solos.

Según los especialistas de esta clínica, no hay nada que quite la alegría del verano más que sentirse incómodo en la propia piel. Pero la pérdida de peso no siempre es la respuesta para sentirse mejor.'



- Cultivar la confianza: La confianza interior se puede desarrollar de muchas maneras, como rodearse de familiares y amigos que los animen, de afirmaciones diarias y de establecer metas realistas para ti mismo.



- Redes sociales: Trate de reducir el uso de las redes sociales para frenar esta fuente no tan útil de estándares corporales inalcanzables.

Los métodos rápidos de pérdida de peso pueden tener efectos adversos, como volver a subir de peso, sufrir consecuencias negativas para el metabolismo y un mayor riesgo de trastornos alimentarios, de acuerdo a unos estudios.

No obstante, no se estén presionando si ya están en un rango de peso saludable, pues en este caso es mejor reemplarlo por otra solución: preparar la mente para el pensamiento positivo. Pero, ¿cómo hacerlo? Aquí unos tips, desde Mayo Clinic.

¡Ato a las redes sociales!

Según los conocedores del tema el mirar constantemente fotos en las redes sociales está asociado con la insatisfacción corporal y la baja autoestima.

Un estudio reveló que leer los comentarios de fotos donde el foco está en la apariencia condujo a una mayor insatisfacción corporal, incluso cuando los comentarios eran positivos, tal como lo indica Mayo Clinic a través de un comunicado de prensa.

Esto podría estar relacionado con el concepto de vigilancia corporal o con el control de la apariencia de su cuerpo, más que con la tarea o actividad en cuestión, aseguran.

Por esta razón, deben tratar de reducir el uso de las redes sociales para frenar esta fuente no tan útil de estándares corporales inalcanzables.

Pequeños cambios

Las dietas de moda no pueden ser más inteligentes que la ciencia comprobada. La pérdida rápida de peso por lo general no es sostenible. En cambio, las personas que optan por una pérdida de peso lenta y gradual tienen más éxito en mantenerlo a largo plazo, aseguran.

Haga caminatas nocturnas, juegue con sus hijos o nietos o aprenda nuevos pasatiempos son opciones para ponerse activo este verano que tienen más que ver con disfrutar de la temporada.

Confianza

Los especialistas de esta clínica estadounidense dicen que cuando se sientan seguros, experimentarán un estado de ánimo elevado y un alto sentido de autoestima.

La confianza está incluso vinculada al éxito en la pérdida de peso, pues con la creencia interna de que pueden alcanzar sus metas, es más probable que lo hagas.

Autocompasión

Hay un principio llamado autocompasión, marcado por expresar gratitud y aprecio por usted mismo más allá de su apariencia, señalan.

Una manera de practicar la autocompasión es hablar con usted mismo de la manera como un buen amigo hablaría de ti.