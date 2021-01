¡Polémica! Señalan a 'El Boza' de machista y homofóbico

¡Ay Dios mío! A través de las redes sociales están tildado al intérprete de “Hecha Pa’ Mi”, El Boza, de homofóbico y machista.

Un comentario del cantante encendió la polémica en Twitter. "El Boza" a través de su cuenta, @Bozamusica, tuiteó “¿Qué tal tu día? ¿Les dedicaron ‘Hecha Pa’ Mi’?”.

En respuesta un usuario que se identifica como @arcelaarcia escribió “No, dedícamela”. Sin embargo, al parecer al cantante no le gustó ese relajito y aclaró que esa canción él se la dedica a las señoritas.

“Vamos papa… ordena tus ideas… busca pareja que esté de acuerdo con tus ideales… Yo dedico ‘Hecha Pa’ Mi’ a las señoristas”, dijo "El Boza".

Otro usuario, @yisuspty, publicó una captura de la conversación e instó al cantante a ordenar su machismo, no obstante, el cantante no se quedó callado y citó el tuit.

Añadió que el que no esté de acuerdo con las ideas sexuales de otro no lo hace un machista, por el contrario, está siguiendo la educación que le dieron en casa.

“Dios creó hombre y mujer, y no un tercer sexo. Puede ser 2020, 2030 o 2050, pero la palabra de Dios permanecerá siempre… ubica tu ignorancia”, se lee en el tuit del cantante.

"El Boza" añadió en otro tuit que él no será de esos artistas que se muerden la lengua con sus haters, los demás pueden decir lo que piensan y él realizará lo mismo. “Si respeto tu pensamiento, respeta el mío, sino… fuera”.

Cabe mencionar que a raíz de la polémica y la avalancha de críticas el artista borró o suspendió temporalmente su cuenta en la red social.

A través de un live en Instagram "El Boza" hizo su descargo y explicó que hay personas que tienen un pensamiento distinto al suyo y que le faltan el respecto.

Recalcó que algunos piensan que él está equivocado, pero considera que no es así. “No juzgo a nadie, me da igual lo que piense todo el mundo porque yo hago lo que me da la gana, tengo mis pecados, como cualquier pecador, persona que vive en la tierra… Pero por favor cojan su esquina”.

Más de tres mil tuits se realizaron respecto al tema: “Me da risa 'El Boza' hablando de diosito mínimo él canta alabanzas evangélicas”, “Ay Boza, que innecesaria era esa auto-cancelación que te acabas de dar con ese pensamiento en pleno 2021. Dizque tercer sexo, que pena ajena siento” y “Cuando pensaba que el 2020 no podía lastimarme más, me sale pro familia El Boza”, son algunos de los comentarios que se pueden ver en las redes.

