¿Por qué son primordiales las palabras bonitas?

Las frases de amor son primordiales dentro de una relación, porque a través de ellas se pueden expresar y transmitir sentimientos dejando a un lado lo material, pero fortaleciendo el vínculo existente en una pareja.

Por esta razón, no deberían dejarse por fuera en una relación amorosa.

De acuerdo a los especialistas si estas frases de cariño y afecto se reprimen pueden ocasionar que el otro individuo asuma la misma postura, enfriando la relación.

Hay muchas parejas que tienen una comunicación muy pobre de los sentimientos positivos entre ellos. Esto generalmente se debe a las diferentes formas de comunicación que suelen tener hombres y mujeres (a nivel general).

"Él suele pensar que la información agradable ya se ha transmitido en algún momento de la relación y, por tanto, ella ya lo sabe y ya tiene esa información", dice la sexóloga Ruth Gozález (@ruth_sexologa).

"Pero generalmente las mujeres utilizamos el lenguaje también para vincularnos a la otra persona, el que nos digan cosas agradables nos conecta con nuestra pareja", añade.

Por ejemplo: "Yo sé que un bombón está bueno y me da placer cuando me lo como y por eso quiero repetir aunque ya tenga la información de que está bueno", dice González.

También hay parejas que cuando quieren decir algo bueno se enredan diciendo algo bueno y malo a la vez. Por ejemplo sería decir: "Me gusta lo que has cocinado hoy porque generalmente cocinas mal".

Cuando desean potenciar la comunicación de lo positivo no hay que dar un exceso de comunicación ya que si no, se quedarán con la parte mala de la información. ¿De qué forma? La especialista da un ejemplo: "Me gusta que seas sociable, me gusta cómo te has arreglado hoy, me gusta que me hayas regalado flores, me gusta que me hayas traído el desayuno".

Al comienzo de las relaciones, en las primeras fases de enamoramiento, hablan más, hay más comunicación afectiva y menos informativa, sin embargo con el tiempo muchas veces esto se va perdiendo.

Por esto, haga elogios a su pareja, siempre que los sientas y sean sinceros, no cuesta nada y ayuda a mantener el vínculo.

