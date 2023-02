Premios Grammy 2023: Lista de ganadores

La 65° edición de los Premios Grammy en el estadio Crypto.com Arena de Los Ángeles, se realizó este domingo 5 de febrero.

La gala comenzó con la presentación en vivo de Bad Bunny. Hubo más música con Harry Styles y su mega-hit “As It Was”, entre otros.

Beyoncé se convirtió esta noche en la artista con mayor número de Grammys en la historia al haber alcanzado los 32 tras recibir esta noche, hasta el momento, cuatro gramófonos, durante la 65ª edición de la máxima fiesta de la música.

Pero, ¿quiénes fueron los ganadores de esta edición?

ÁLBUM DEL AÑO

Harry’s House – Harry Styles

GRABACIÓN DEL AÑO

‘About Damn Time’ – Lizzo



CANCIÓN DEL AÑO

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

‘Just Like That’ – Bonnie Raitt

MEJOR ARTISTA NUEVO

Samara Joy

MEJOR VIDEO MUSICAL

‘All Too Well: The Short Film’ – Taylor Swift

MEJOR INTERPRETACIÓN SOLISTA POP

‘Easy on Me’ – Adele

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL

Harry’s House – Harry Styles

MEJOR GRABACIÓN DANCE/ELECTRÓNICA

‘Break My Soul’ – Beyoncé

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DANCE O ELECTRÓNICA

Renaissance – Beyoncé

MEJOR INTERPRETACIÓN DE MÚSICA ALTERNATIVA

‘Chaise Longue’ – Wet Leg

MEJOR INTERPRETACIÓN DE R&B TRADICIONAL

‘Plastic Off the Sofa’ – Beyoncé



MEJOR CANCIÓN R&B

‘Cuff It’ – Beyoncé

MEJOR ÁLBUM R&B PROGRESIVO

Gemini Rights – Steve Lacy

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP

‘The Heart Part 5’ – Kendrick Lamar

MEJOR CANCIÓN RAP

‘The Heart Part 5’ – Kendrick Lamar

MEJOR ÁLBUM RAP

Mr. Morale & the Big Steppers – Kendrick Lamar

MEJOR ÁLBUM POP LATINO

Pasieros – Rubén Blades y Boca Livre

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

Un verano sin ti – Bad Bunny

MEJOR ÁLBUM DE ROCK O ALTERNATIVO

Motomami – Rosalía

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA

Un Canto por México — El Musical – Natalia Lafourcade

MEJOR ÁLBUM LATINO TROPICAL

Pa’lla voy – Marc Anthony

MEJOR RECOPILACIÓN DE BANDA SONORA PARA MEDIOS VISUALES

Encanto – Varios artistas

MEJOR BANDA SONORA PARA MEDIOS VISUALES

Encanto – Germaine Franco

MEJOR CANCIÓN COMPUESTA POR MEDIOS VISUALES

‘We Don’t Talk About Bruno’ de Encanto – Carolina Gaitán – La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y el reparto de Encanto.

MEJOR ÁLBUM HISTÓRICO

Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition) – Wilco

COMPOSITOR NO CLÁSICO DEL AÑO

Tobias Jesso Jr.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!