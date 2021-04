Promueve la cocina puertorriqueña

Cuando se trata de gastronomía, cada país posee un sinfín de platos, los cuales rinden homenaje a la fusión de culturas y sabores que caracterizan las raíces de su cocina.

La gastronomía puertorriqueña ha logrado posicionarse en Estados Unidos. El chef Emanuel Jiménez ha conseguido situar la gastronomía de Puerto Rico con su apuesta en Miami.

Jiménez expresó su deseo de honrar la multicultura que define la cocina de su país en sus platos.

"Desde el mofongo hasta el sancocho, todos rinden homenaje a la fusión de culturas y sabores que caracterizan a las raíces de nuestra cocina", dijo.

El chef es copropietario del restaurante 100x35 Cocina con Raíces en Miami, allí les da un toque sofisticado a los platos puertorriqueños, pero siempre con el auténtico sabor boricua, detallan en un comunicado de prensa.

A saber

El chef Emanuel Jiménez nació en Aibonito, en la Isla del Encanto. Sus abuelos eran cocineros y dueños de restaurantes, de allí su interés por la profesión, pues destaca que se recuerda cocinando desde niño.

Estudió Artes Culinarias en el Instituto de Banca y Comercio, y en el ICPR Junior Collage. Ganó el Premio Goya como "Mejor Chef" en dos ocasiones.



"100x35 Cocina con Raíces" es frecuentado por muchas celebridades como Nicky Jam, Darell, El Guayna, Gilberto Santa Rosa y las chefs Johana Clavel y Patty Zerpa, entre otros.



"A pesar de los premios, yo no quería dedicarme a la cocina porque no me visualizaba con una carrera como chef. Pero, al trabajar como mesero en el restaurante Aviones, en Barranquitas, tuve que sustituir un día a un cocinero y después de aquello me quedé en la cocina", indica el chef.

Al llegar a Estados Unidos, trabajó en uno de los restaurantes de Emilio Estefan hasta que se le presentó la oportunidad de ser chef ejecutivo y codueño de 100x35 Cocina con Raíces.

El chef considera que su misión es internacionalizar la comida puertorriqueña, preservando los sabores tradicionales, pero también innovando con toques de modernidad.