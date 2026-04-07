Rafael Santos y Martín Elías Jr. aterrizan en Panamá junto a Jhonathan Chávez

La dinastía del legendario Diomedes Díaz, “El Cacique de La Junta”, desembarcará en Panamá este mes de abril con un homenaje cargado de tradición y energía. Rafael Santos, hijo del icónico cantante, y Martín Elías Jr., nieto de Diomedes e hijo del recordado Martín Elías, compartirán escenario con uno de los máximos exponentes del típico panameño: Jhonathan Chávez.

El evento, denominado La Gran Parranda Panamá & Colombia, fusionará los dos géneros más representativos de cada país: el vallenato colombiano y el típico panameño. Se trata de una propuesta que busca celebrar la música, el legado familiar y la hermandad cultural entre ambas naciones.

Las presentaciones se realizarán en dos fechas clave:

- Viernes 17 de abril en Santiago de Veraguas (Santiago Mall).

- Sábado 18 de abril en el Estadio Rod Carew, Ciudad de Panamá.

Según la información oficial, el show superará las 6 horas de duración y contará con un repertorio diseñado para que el público cante de principio a fin. Además de las presentaciones individuales, habrá momentos especiales de cruces musicales en vivo, donde vallenato y típico se encontrarán sobre la tarima.

Rafael Santos y Martín Elías Jr. continúan con orgullo el legado de la familia Díaz, manteniendo vivas canciones que han marcado generaciones enteras en Colombia y más allá. Por su parte, Jhonathan Chávez ha consolidado su carrera con una visión expansiva: recientemente ha llevado el típico panameño a escenarios en Colombia y Miami, y ve esta colaboración como un paso importante en su camino internacional.

“Para mí es especial poder compartir escenario con la dinastía de Diomedes Díaz. Son artistas que hoy continúan un legado que ha marcado a muchas generaciones, y poder coincidir en Panamá es parte del camino que estamos construyendo para llevar nuestra música a otros escenarios”, expresó Chávez.

El evento convocará tanto a aficionados locales del típico como a la comunidad colombiana residente en Panamá, que sigue de cerca el vallenato. La iniciativa también forma parte de un esfuerzo por abrir mayores espacios de colaboración internacional para los artistas panameños.

Boletos ya se encuentran disponibles, según han anunciado los organizadores a través de redes sociales.