Reina Isabel II: ¿Cómo despedirá la familia real a su matriarca?

El fallecimiento de de la reina Isabel II ha puesto en marcha un período de luto que culminará con un gran funeral de Estado el 19 de septiembre.

Con el nombre de "Operación Puente de Londres", los arreglos para la monarca han sido analizados durante años por las muchas agencias involucradas, y la propia reina firmó cada detalle antes de su muerte.

No obstante, esos detalles estuvieron en secreto hasta que el soberano en funciones, el rey Carlos III, dio su sello final de aprobación.

La reina descansará en la Capilla de San Jorge, en los terrenos del Castillo de Windsor, junto a su "fuerza y permanencia" de 73 años, el príncipe Felipe, se lee en un reporte de CNN.

Esto es lo que se tiene previsto para los próximos días hasta el funeral de la reina Isabel II:

- 12 de septiembre:

El ataúd estará en la Catedral de St. Giles para un servicio de oración y reflexión al que asistirán el rey y la reina consorte y miembros de la familia real, así como una congregación compuesta por "de todas las áreas de la sociedad escocesa", según un alto funcionario del Palacio. Posteriormente, el ataúd reposará allí durante 24 horas para permitir que el público escocés lo vea, en una tradición conocida como yacimiento.

Esa noche, el rey y los miembros de la familia real montarán su propia guardia, o vigilia, del ataúd de la reina.

- 13 de septiembre

El rey y Camila realizarán un viaje a Belfast, Irlanda del Norte. La pareja visitará el Castillo de Hillsborough y verá una exposición sobre la larga asociación de la reina con Irlanda del Norte.

De vuelta en Escocia, la única hija de la reina, la princesa Ana, se preparará para acompañar el cuerpo de su madre en su vuelo de regreso a Londres. A las 5 p.m. (12 p.m. ET), el ataúd viajará 13,2 kilómetros en un coche fúnebre hasta el aeropuerto de Edimburgo, desde donde partirá hacia RAF Northolt.

- 14 de septiembre

Se verá una extraordinaria procesión silenciosa que llevará el ataúd en un carruaje de armas desde el Palacio de Buckingham hasta el Hall de Westminster, la parte más antigua del Palacio de Westminster, donde la reina descansará hasta la mañana del día de la funeral.

Para este viaje, el ataúd será adornado con la Corona del Estado Imperial y una corona de flores. La ruta de la procesión comenzará a las 2:22 p.m. (9:22 a.m. ET) a lo largo de The Mall, cruzando Horse Guards Parade, pasando Downing Street hacia Westminster.

- 15 de septiembre

Los miembros del público podrán desfilar frente al ataúd de la reina durante su primer día completo en Westminster Hall el jueves.

- 16 de septiembre

El yacimiento continuará por un segundo día completo. Se espera que un gran número de personas haga fila en el centro de Londres para tener la oportunidad de visitar el ataúd y ser parte de este momento histórico.

- 17 y 18 de septiembre

El acceso público al funeral de la reina continúa durante el fin de semana.

- 19 de septiembre

En la mañana del lunes 19 de septiembre, declarado feriado público en todo el Reino Unido, terminará el acto de engalanamiento de la reina. Luego, el ataúd viajará en procesión una vez más a la Abadía de Westminster para el funeral de estado, cuyos detalles probablemente se conocerán en los próximos días.

El ataúd viajará en procesión hasta Wellington Arch, antes de hacer su viaje final desde Londres hasta Windsor.

Su destino es la ahora familiar Capilla de San Jorge dentro de los terrenos del Castillo de Windsor. Es donde se llevó a cabo el servicio conmemorativo del príncipe Felipe, así como ocasiones más jubilosas como las nupcias de los nietos de la reina.

