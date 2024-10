Reina Medaglia será despedida en la Iglesia El Santuario

La productora y actriz Reina Medaglia será despedida entre colores el próximo 18 de octubre, en la Iglesia El Santuario.

A través del Instagram de Medaglia, que está siendo administrado por su hija, se dieron a conocer los detalles de las honras fúnebres, se solicita no enviar flores y en su lugar se pide donar a FundAyuda Panamá.

El último adiós de "La Queen", como era conocida Medaglia, tendrá lugar a las 10:30 a.m. e instaron a las personas que vayan vestidas de colores alegres.

Medaglia fue diagnosticada con cáncer en 2013, desde entonces le hizo frente a la enfermedad y participó activamente en campaña de concientización y prevención.

El pasado 12 de octubre, se conoció la noticia de su fallecimiento, dejó un emotivo mensaje y dejó instrucciones para hacerle un obsequio a dos mujeres de bajos recursos que hayan padecido cáncer.

En la emotiva carta empezó manifestando su deseo de despedirse de sus seguidores, ya que su tiempo se agotó, además, agradeció por el lugar que le han dado, el de una amiga, en una plataforma en la que pudo contar su historia de vida con el cáncer.

"(...) Pero no me quiero despedir sin además darle mi gratitud, darle un obsequio a dos mujeres de bajos recursos que hayan padecido de cáncer de mama y quieran unas areolas nuevas y espectaculares y no cuenten con los recursos para pagarlas", se lee en la publicación.

De la mano de un tatuador y con las instrucciones que dejó la actriz se escogerán a dos chicas para ayudarla con su autoimagen y la seguridad de su cuerpo.

Próximamente, se darán a conocer los requisitos y lineamientos en la cuenta de la actriz.

"(...) Si conoces de alguien que lo necesita corre la voz. ¡Y no olvides que mientras estés vivo, vive! Los quiero de aquí hasta el infinito", finalizó.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!