Responsabilidades que se adquieren con las mascotas

Para Laura González, del grupo Rescatando Bigotes, tener una mascota equivale casi a tener un hijo: requiere cuidados y mucha responsabilidad. Destaca que todavía las personas no terminan de entender todo lo que implica ser dueño de un animal.

"Tener una mascota involucra responsabilidad. Es estar pendiente no solo de darle comida y agua, sino de sus vacunas, salud y aseo", comentó.

En cuanto a los casos de crueldad, Laura puntualizó que siempre han existido, pero que ahora se visualizan más con las redes sociales y que no conocen de clases sociales.

Con respecto a la esterilización, explicó que es necesaria sobre todo en los animales en estado de calle debido a que no tienen a nadie que les controle su reproducción. Esta situación hace que proliferen en las ciudades o barrios y sean víctimas de maltrato o mueran atropellados.

"En Panamá para nada se le da importancia al tema. Creo que a la Ley 70 todavía le falta muchísimo más por desarrollar. Crearon un departamento de bienestar animal, pero no tienen una organización per se para de verdad ayudar a los animales", resaltó.

La vida silvestre también sufre

Fuera de las paredes de cemento, hay toda una biodiversidad de fauna, que habita en zonas retadoras para el ser humano, no obstante, ello no impide que escapen al maltrato. El hombre se las ingenia para llegar hasta sus hábitats e irrumpir su tranquilidad.

El biólogo Mario Urriola señala que el enfoque de maltrato no solo debe dirigirse a tener amarrado todo el día a un perro o alimentar mal a un gato, sostiene, por ejemplo, que muchos loros y pericos son maltratados al no brindarles una jaula adecuada, sufrir el corte de las alas y no contar con una alimentación correcta.

"A un loro apenas se agarra lo que se hace es ponerle un guineo y la mayoría de nuestros loros y pericos no son comedores de guineo. Las dietas no son las correctas. Además, para capturarlos se usan 'bajaderas', que son varitas con pegamento y cuando el ave se posa, las patas sufren", expuso.

Igualmente denunció la destrucción de los hábitats como la principal amenaza que enfrentan los animales silvestres. Manifestó, adicionalmente, que cuando se cortan los árboles cercanos al tendido eléctrico, los animales usan los cables para desplazarse y terminan electrocutados.

La contaminación de las fuentes de agua con químicos y demás productos de igual forma es otra de las amenazas para la vida silvestre.

Para contribuir con la protección de los animales silvestres, el biólogo es fiel creyente de que se deben promover campañas reales de educación, adicional a involucrar a las empresas en la creación de centros de rescate.

