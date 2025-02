¿Restituir obras de arte robadas sí o no? Los museos europeos se enfrentan a su historia

De los mármoles del Partenón al Penacho de Moctezuma: las vitrinas de los museos de arte de Europa y Estados Unidos están llenos de obras de arte que han llegado allí tras su robo, en ocasiones, cometido hace siglos. Expertos y las nuevas corrientes museísticas abogan por su devolución.



El retorno de obras de arte expoliadas se llama "justicia cultural", explica a EFE Catharine Titi, abogada especializada en derecho internacional, que es autora de 'The Parthenon Marbles and International Law', un libro en el que aborda, desde un punto de vista legal, la reclamación de Grecia de los mármoles del Partenón al Museo Británico de Londres.



Este caso es uno de los más famosos de la actualidad, pero no el único. Grecia lleva años reclamando las partes del Partenón que salieron hace más de 220 años del monumento de manera irregular, pero su reclamación es solo la punta del iceberg de una larga lista de alegaciones entre países que han ganado fuerza en los últimos años.



¿Cuándo se debe devolver una obra?



Titi distingue entre dos tipos de devoluciones: Por una lado están los robos registrados más recientemente -en los últimos 50 años-, para los que hay "convenciones internacionales" y leyes claras. Y por otro lado están los casos más antiguos -a veces siglos-, en los que "el marco jurídico no esta tan claro".



Para estos casos, la UNESCO cuenta con un organismo -el Comité Intergubernamental para Fomentar el Retorno de los Bienes Culturales o su Restitución-, que media entre los países implicados, pero muchos países han resulto conflictos de esta índole de manera bilateral.



En los últimos años, varios países europeos han efectuado devoluciones de manera voluntaria, algo que la abogada francesa considera "muy positivo e importante". Es el caso de Francia, Bélgica, Países Bajos o Alemania.



Este último ha devuelto cientos de piezas de los llamados 'Bronces de Benín' a Nigeria y otras piezas a Namibia. Y el presidente francés, Emmanuel Macron, fue pionero en devolver obras, como el tesoro del antiguo reino de Dahomey, o el sable del soberano El Hadj Umar Tall, a Senegal.



América Latina también cuenta con numerosas e importantes piezas expoliadas y ubicadas en museos europeos. El año pasado Brasil recuperó el manto Tupinambá, un símbolo espiritual de los indígenas tupinambás, que llevaba 335 años en el Museo Nacional de Dinamarca.



De los dioses griegos a Moctezuma



La lista de obras reclamadas por países es larga y su historia compleja. Entre los casos más destacados se encuentra el Penacho de Moctezuma, una imponente pieza de plumas y oro que se encuentran en el Museo de Etnología de Viena y que México ha solicitado en varias ocasiones. Incluso se ha mostrado dispuesto a intercambiarlo por la carroza de Maximiliano de Habsburgo, que se encuentra en un museo mexicano.



El Gobierno del expresidente Manuel López Obrador (2018-2024), inició una campaña para recuperar patrimonio cultural mexicano que consiguió recuperar más de 14.000 piezas arqueológicas del extranjero entre negociaciones, operativos y compras en subastas.



Colombia ha pedido en varias ocasiones a España la devolución del Tesoro Quimbaya, una colección de 122 objetos obsequiada a España por el presidente colombiano Carlos Holguín en 1893, para la que la justicia consideró que no tenía legitimidad. Hace unos años repatrió más de 800 piezas, entre ellas la 'Gran máscara solar' y la 'Máscara del sol', utilizados en rituales por el pueblo kogui, que estaban en el Museo Etnológico de Berlín.



El caso de Italia es paradigmático, cuenta con una unidad policial específica para el robo de obras de arte pero también tiene obras procedentes de otros países. El año pasado, solo Estados Unidos le devolvió más de 600 restos arqueológicos procedentes el mercado clandestino. Mientras, Turín cuenta con el museo de arte egipcio más importante del planeta después de El Cairo.



También Egipto ha reclamado en numerosas ocasiones piezas como el busto de Nefertiti, que se encuentra en el Neues Museum de Berlín y la Piedra Rosetta, en el Británico. Ambas reclamaciones fueron lideradas por el famoso arqueólogo Zahi Hawass, exsecretario general del Consejo Superior de Antigüedades egipcias.



Los mármoles del Partenón



Peor sin duda el caso más famoso es el de los mármoles del Partenón. Italia y el Vaticano han devuelto a Grecia piezas del templo en los últimos años, pero el acuerdo con Londres -con obras mucho más valiosas- se ha resistido durante años.



Las piezas del Partenón salieron del país tras un dudoso proceso liderado por Lord Egin, un diplomático inglés, que inicialmente las quería para su colección privada, aunque acabaron en el museo cuando él mismo se las vendió tras entrar en bancarrota.



Tras años de bloqueo, Grecia y Reino Unido podrían estar en vías de encontrar una solución, sobre todo gracias al cambio laborista en el Ejecutivo. Todavía se desconoce la fórmula que adoptarán, podría ser un intercambio de piezas o una depósito permanente.



La abogada, que es griega y vivió durante años en Londres, cree que la mejor fórmula sería que el Reino Unido "aprobara una nueva ley y que con esa ley devuelva los mármoles a Grecia".



"Creo que los mármoles serán devueltos -afirma-, porque hay una presión a todos los países y los museos para devolver patrimonio cultural (tomado bajo circunstancias dudosas)"