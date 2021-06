Ricky Martin asegura que ha perdido seguidores luego de publicar fotos junto a su esposo

Ricky Martin asegura que ha recibido comentarios despectivos por imágenes para una revista que publicó en su cuenta de Instagram.

El cantante posteó en su cuenta de Instagram, una profunda reflexión sobre la aceptación y el respeto y dejando ver, a su vez, su lado más vulnerable al revelar que ha sido víctima de homofobia por la publicación de unas fotografías en su red social, junto con su esposo Jwan Yosef. Dichas imágenes sirvieron para un reportaje de una revista internacional.

Ricky Martin escribió: “Pausa...hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable...".

Continuó: "Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo".

"Lo que no me esperaba, sobretodo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva", contó.

"Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual", dijo.

"Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, se lee en parte del mensaje que acompaña a la fotografía en la que aparece el intérprete usando uñas postizas.

“Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y cómo soy, sin importar el que dirán. Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación", dijo.

"Lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados. Que podamos expresarnos cómo nos nace sin tener represalias o ser castigados”, señaló.

Además, “no es justo seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación.A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor”.

