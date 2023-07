Rosalía rompe el silencio: 'Gracias por entender y respetar'

Es un hecho, Rosalía y Rauw Alejandro terminaron y no se van a casar.

La española había guardado silencio, sin embargo, luego de que su ex confirmara los rumores, ella también habló al respecto, se lee en Telemundo.

Fue a través de sus stories de Instagram que la española dijo lo siguiente: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl, ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Al igual que su expareja, la española descartó que la ruptura haya sido por una infidelidad y no entró en mayores detalles.

Luego de que “People” hizo pública la noticia de la ruptura, los rumores y especulaciones apuntaban a que Rauw Alejandro le había sido infiel a la cantante española.

Rauw Alejandro, tras su primera aparición en público, optó por aclarar lo sucedido, asegurando que la separación no tenía nada que ver con una infidelidad, las cuales tildó como “alegaciones públicas erróneas”.

“(…) por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, escribió el ex de Rosalía.

Asimismo, confesó que nunca pensó que se vería en posición de hacer declaraciones públicas sobre un tema tan íntimo, por lo que, se está tomando su tiempo para “asimilar todo”.

“Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí”, zanjó el artista.

Rosalía y Rauw Alejandro tenían tres años de relación y pocos meses de que hicieron público su compromiso.

