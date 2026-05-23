Rubén Blades dejará en Panamá un legado a la Caja de las Letras

El Instituto Cervantes recibirá hoy, sábado 23 de mayo, un legado del cantautor panameño Rubén Blades, compositor de la mítica canción de salsa Pedro Navaja, en el marco del Festival Centroamérica Cuenta, que se celebra en Ciudad de Panamá y que contará con la participación destacada de la institución española.



En este acto, que tendrá lugar en la Ciudad de las Artes de la capital panameña intervendrán el director del Cervantes, Luis García Montero, además del propio compositor. Una vez entregado, el legado viajará a la Caja de las Letras para ser custodiado por la institución española.



Rubén Blades es licenciado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y de la Universidad de Harvard. Su carrera ha estado ligada a la música, el cine y la política y su canción Pedro Navaja se convirtió en un gran éxito internacional.



Desde entonces ha grabado numerosos discos y ha colaborado con estrellas de la salsa y del rock, como Lou Reed, hasta convertirse en uno de los artistas más influyentes de América Latina, con más de cincuenta años de carrera musical.



Ha obtenido reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, o la Medalla de las Artes de la Universidad de Harvard, concedida por primera vez a un artista latinoamericano. En 1996 recibió el Premio Grammy al mejor artista latino tropical.



Firma con Panamá para el CILE



Previamente a este acto, y dentro de un viaje institucional, el director del Cervantes, Luis García Montero, y la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, firmaron ayer el acuerdo por el que se establece que el XI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) se realizará en la Ciudad de Panamá en 2028.



El acuerdo fija los compromisos de colaboración que regirán la organización y la celebración del Congreso en 2028 en las fechas que se concreten entre el Instituto Cervantes y el país anfitrión, con el consenso del país anfitrión y la Real Academia Española (RAE) y ASALE (Asociación de Academias de Lengua Española).



En el acto de firma, además de García Montero y Lucinda Molinar, estarán presentes el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional del Gobierno panameño, Carlos Guevara Mann; la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera; el presidente de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Ritter, y varios académicos.



Del poema a la canción y Mario Vargas Llosa en cien autores



Dentro de la programación del Festival Centroamérica Cuenta, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero participará el sábado 23 de mayo, en el coloquio «Del poema a la canción» en la Ciudad de las Artes junto al productor y compositor Billy Herron, en un encuentro moderado por la poeta y editora Carmen Lucía Alvarado.



Asimismo, el Cervantes presentó ayer viernes el Diccionario Mario Vargas Llosa, en el marco del Festival Centroamérica Cuenta, una obra que reúne un centenar de voces que convocan el universo del autor de obras como Conversación en La Catedral.



En este acto intervendrán el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, así como los escritores Sergio Ramírez, Gioconda Belli y Carlos Wynter, además de Pilar Reyes, directora editorial de Penguin Random House.



El "Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras" es un recorrido de la A a la Z por el universo literario y geográfico del premio Nobel peruano, en el que cien autores encuentran una conexión de sus palabras elegidas con el autor de obras como "Conversación en La Catedral o La ciudad y los perros".